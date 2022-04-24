Verstappen halen sprint formatından memnun değil

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Son şampiyon, kötü startına rağmen Leclerc'den kopmadığı sprint yarışını sondan bir önceki tur liderlik için atak yaparak kazanmayı başardı.

Yine de yüksek tempoda gitme, heyecanlı geçişler yapma ve ekstra puanlar kazanma fırsatına rağmen Verstappen halen sprint hafta sonu formatından olan hoşnutsuzluğunun devam ettiğini söylüyor.

Verstappen daha önceden de sıralama turlarından önce sadece bir antrenman seansı olmasını ve parc ferme kuralları nedeniyle Cuma öğleden sonra araç ayarlarının kilitlenmesini sevmediğini belirtmişti.

Yarıştan sonra, sprint yarışları hakkındaki görüşlerini değiştirip değiştirmediği sorulduğunda Verstappen, "Benim için hayır. Halen sprint yarışlarının hayranı değilim çünkü günün sonunda hiçbir şeyi değiştirmiyor.

"Sprint yarışında ya da ana yarışta böyle iyi bir mücadelenin olması önemli değil. Ben sadece tüm hafta sonunun normal formatta gerçekleşmesini seviyor ve bunun daha iyi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Sprint hakkındaki kötümser yorumlarına rağmen Verstappen, en azından Ferrari'ye göre çok daha az lastik aşınması yaşayan Red Bull'un hızının onu cesaretlendirdiğini söyledi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Hollandalı pilot, Red Bull'un çok daha kötü durumda olduğu Avustralya'dan sonra Ferrari'yi mağlup edecek konuma gelmelerinin RB18 ile daha iyi bir denge bulmalarına bağlı olduğunu düşünüyor.

Verstappen, "Avustralya'da sıralamalarda çok kötü, yarışta da tamamen farklı bir dengeye sahiptik. Bu denge, sol ön lastik açısından bize çok zarar verdi."

"Imola çok daha farklı bir pist. Avustralya'da Ferrari harika görünüyordu ama her şeyi mükemmel anlarsanız burada bir sorun yaşamazsınız. Lastiklerin nasıl çalıştığıyla ilgili tam isabette bulunmalısınız. İkinci antrenman seansında öğrendiklerimiz bize büyük avantaj sağladı." dedi.

Verstappen, Red Bull'un ağırlığı azaltmak için aldığı birtakım önlemlerin de kendisine yardımcı olduğunu düşünmekle birlikte tam olarak ne kadar yardım sağladığı konusunda net bir şey söyleyemiyor.

"Bunun hakkında konuşmak zor çünkü Cuma biraz kesintili bir gündü, bu yüzden karşılaştırma yapmak zorlaşıyor. Ancak kesinlikle daha iyi hissediyorum ve araç kesinlikle daha hafif."

"Artık biraz daha iyi hissediyorum. Ancak araçlar hala çok yeni ve lastikler konusunda çok hassas."