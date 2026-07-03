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Formula 1 Britanya GP

Verstappen: “Hâlâ olmak istediğimiz yerde değiliz”

Britanya GP sprint sıralama turlarının ardından basına konuşan Verstappen, Hamilton ve Antonelli’nin temposunun güçlü olduğunu dile getirdi.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Sprint sıralamalarının son bölümünde farkların birbirine çok yakın olduğunu belirten Verstappen, seansı iyi bir pozisyonda bitirmeyi başarsa da aracın henüz istedikleri seviyede olmadığını vurguladı: "Bizim adımıza SQ3'ün sonucu oldukça yakındı; kolaylıkla daha gerilere de düşebilirdik, neyse ki şanslı tarafta yer aldık.” 

“Liderlere biraz daha yaklaştık ama hâlâ olmak istediğimiz yerde değiliz. Viraj performansında belki çok küçük bir ilerleme var ancak enerji dağıtımı tarafında çözmemiz gereken sorunlar mevcut. Daha iyi tur zamanları bulabilmek adına bunları kesinlikle sprint yarışından sonra masaya yatıracağız."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Ferrari pilotlarının yarış temposunda da üstün olacağını öngören Verstappen, hafta sonunun kalanı için gerçekçi bir hedef belirledi: "Hamilton ve Antonelli biraz fazla hızlı görünüyorlar.”

“Eğer onlar bu kadar hızlıysa, normal olarak takım arkadaşlarının da yarış temposunda hızlı olmasını beklersiniz.” 

“Bu yüzden benim için yarınki yarış, ön taraftan ziyade arkamdan gelen rakiplere karşı bir mücadele içinde geçecektir.”

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