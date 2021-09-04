Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Raikkonen'in COVID-19 testi pozitif çıktı, yerini Kubica alacak!
Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Verstappen hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, cuma günkü ikinci antrenman seansında kırmızı bayrak altında geçiş yaptığı iddiasıyla hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı.

Verstappen hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı!

Cuma günü gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında Lewis Hamilton, güç ünitesi sorunu yaşadı ve yolda kaldı.

İlk başta kırmızı bayrak çıkmamıştı fakat sonrasında seans kırmızı bayrakla durduruldu. Sürücüler kırmızı bayrak çıktığı zaman hızlarını düşürmeli, öndeki aracı geçmemeli ve yavaş şekilde pite dönmeli.

Ancak iddiaya göre Verstappen, kırmızı bayrağa rağmen 10. ve 11. virajlar arasında Aston Martin pilotu Lance Stroll'ü geçti. Kurallar gereği böyle bir şey yapılması yasak.

Fakat tekrar görüntülerinde Red Bull'un Verstappen'i Stroll'ü geçtikten hemen sonra kırmızı bayrak konusunda uyardığı görülüyor. Bunun üzerine Verstappen hızını düşürüyor fakat tüm bunlar kırmızı bayrak altında geçiş yaptığı gerçeğini değiştirmiyor.

Verstappen bu olaydan ötürü hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı ve takım yetkilileriyle birlikte savunma yapmak zorunda kalacak.

Eğe grid cezası gelirse Red Bull ve Verstappen için büyük bir darbe olabilir.

paylaşım
yorumlar
Raikkonen'in COVID-19 testi pozitif çıktı, yerini Kubica alacak!

Önceki haber

Raikkonen'in COVID-19 testi pozitif çıktı, yerini Kubica alacak!
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstappen hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı!

17 dk
2
Formula 1

Raikkonen'in COVID-19 testi pozitif çıktı, yerini Kubica alacak!

47 dk
3
Formula 1

Hollanda GP 2. antrenman: Leclerc ve Ferrari lider, Hamilton yolda kaldı!

18 s
4
Formula 1

Wolff: “Red Bull’un motorumuzu sorgulamasını seviyoruz”

11 s
5
Formula 1

Alfa Romeo, Mercedes motoruna mı geçiyor?

2 s
Son Haberler
Verstappen hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı!
F1

Verstappen hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı!

17dk
Raikkonen'in COVID-19 testi pozitif çıktı, yerini Kubica alacak!
F1

Raikkonen'in COVID-19 testi pozitif çıktı, yerini Kubica alacak!

47dk
Gasly: "İstediğimiz seviyede değiliz"
F1

Gasly: "İstediğimiz seviyede değiliz"

1 s
Raikkonen: "Hedefimiz ikinci bölüme kalmak"
F1

Raikkonen: "Hedefimiz ikinci bölüme kalmak"

1 s
Perez: "Araçla ilgili güven eksikliğim var"
F1

Perez: "Araçla ilgili güven eksikliğim var"

1 s
Son Videolar
F1 Fast Facts: Hollanda GP 01:57
Formula 1
10 s

F1 Fast Facts: Hollanda GP

Yağmur lastikleri, kızaklama & daha fazlası | 2021 Belçika GP Mercedes F1 Yarış Değerlendirmesi 15:49
Formula 1
22 s

Yağmur lastikleri, kızaklama & daha fazlası | 2021 Belçika GP Mercedes F1 Yarış Değerlendirmesi

Hollanda Grand Prix'si Belgeseli 15:24
Formula 1
22 s

Hollanda Grand Prix'si Belgeseli

Formula 1: Kimi Raikkonen 2021 sezonunun sonunda emekli oluyor 01:03
Formula 1
2 Eyl 2021

Formula 1: Kimi Raikkonen 2021 sezonunun sonunda emekli oluyor

Zandvoort'ta sanal bir tur 01:24
Formula 1
1 Eyl 2021

Zandvoort'ta sanal bir tur

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Raikkonen'in COVID-19 testi pozitif çıktı, yerini Kubica alacak! Hollanda GP
Formula 1

Raikkonen'in COVID-19 testi pozitif çıktı, yerini Kubica alacak!

Gasly: "İstediğimiz seviyede değiliz" Hollanda GP
Formula 1

Gasly: "İstediğimiz seviyede değiliz"

Raikkonen: "Hedefimiz ikinci bölüme kalmak" Hollanda GP
Formula 1

Raikkonen: "Hedefimiz ikinci bölüme kalmak"

Çok Okunanlar Bugün

Verstappen hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı!
Formula 1 Formula 1

Verstappen hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı!

Raikkonen'in COVID-19 testi pozitif çıktı, yerini Kubica alacak!
Formula 1 Formula 1

Raikkonen'in COVID-19 testi pozitif çıktı, yerini Kubica alacak!

Hollanda GP 2. antrenman: Leclerc ve Ferrari lider, Hamilton yolda kaldı!
Formula 1 Formula 1

Hollanda GP 2. antrenman: Leclerc ve Ferrari lider, Hamilton yolda kaldı!

Wolff: “Red Bull’un motorumuzu sorgulamasını seviyoruz”
Formula 1 Formula 1

Wolff: “Red Bull’un motorumuzu sorgulamasını seviyoruz”

Alfa Romeo, Mercedes motoruna mı geçiyor?
Formula 1 Formula 1

Alfa Romeo, Mercedes motoruna mı geçiyor?

Leclerc: "Henüz coşkuya kapılmak için erken"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Henüz coşkuya kapılmak için erken"

Verstappen: "Turumuz temsili değil"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Turumuz temsili değil"

Wolff: "Vries'in Formula 1'e geçmesini engellemem"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Vries'in Formula 1'e geçmesini engellemem"

Son Haberler

Verstappen hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı!
Formula 1 Formula 1

Verstappen hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı!

Raikkonen'in COVID-19 testi pozitif çıktı, yerini Kubica alacak!
Formula 1 Formula 1

Raikkonen'in COVID-19 testi pozitif çıktı, yerini Kubica alacak!

Gasly: "İstediğimiz seviyede değiliz"
Formula 1 Formula 1

Gasly: "İstediğimiz seviyede değiliz"

Raikkonen: "Hedefimiz ikinci bölüme kalmak"
Formula 1 Formula 1

Raikkonen: "Hedefimiz ikinci bölüme kalmak"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.