Verstappen hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı!

Cuma günü gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında Lewis Hamilton, güç ünitesi sorunu yaşadı ve yolda kaldı.

İlk başta kırmızı bayrak çıkmamıştı fakat sonrasında seans kırmızı bayrakla durduruldu. Sürücüler kırmızı bayrak çıktığı zaman hızlarını düşürmeli, öndeki aracı geçmemeli ve yavaş şekilde pite dönmeli.

Ancak iddiaya göre Verstappen, kırmızı bayrağa rağmen 10. ve 11. virajlar arasında Aston Martin pilotu Lance Stroll'ü geçti. Kurallar gereği böyle bir şey yapılması yasak.

Fakat tekrar görüntülerinde Red Bull'un Verstappen'i Stroll'ü geçtikten hemen sonra kırmızı bayrak konusunda uyardığı görülüyor. Bunun üzerine Verstappen hızını düşürüyor fakat tüm bunlar kırmızı bayrak altında geçiş yaptığı gerçeğini değiştirmiyor.

Verstappen bu olaydan ötürü hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı ve takım yetkilileriyle birlikte savunma yapmak zorunda kalacak.

Eğe grid cezası gelirse Red Bull ve Verstappen için büyük bir darbe olabilir.