Verstappen, hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı
Red Bull pilotu Max Verstappen, Lewis Hamilton ile yaşadığı temastan ötürü hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 crash
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Hollandalı pilot, Lewis Hamilton'ı geçmeye çalışırken ilk virajda geç frenajla içeri dalmış ve İngiliz pilotla temas yaşamıştı.
Bu temasın ardından Verstappen'in aracı havalandı ve neredeyse bariyerlere çarpıyordu.
Hamilton yola devam edip üçüncü olurken, Verstappen bir sıra kaybetti ve beşinci sırada finiş gördü.
Ancak Hollandalı pilot şimdi potansiyel bir "kazaya sebep olma" nedeniyle hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı.
Eğer zaman cezası alırsa, iki saniye gerisinde yer alan Carlos Sainz'a geçilebilir.
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