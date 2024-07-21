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Formula 1 Macaristan GP

Verstappen, hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı

Red Bull pilotu Max Verstappen, Lewis Hamilton ile yaşadığı temastan ötürü hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı.

Ezel Tan
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 crash

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 crash

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Hollandalı pilot, Lewis Hamilton'ı geçmeye çalışırken ilk virajda geç frenajla içeri dalmış ve İngiliz pilotla temas yaşamıştı.

Bu temasın ardından Verstappen'in aracı havalandı ve neredeyse bariyerlere çarpıyordu.

Hamilton yola devam edip üçüncü olurken, Verstappen bir sıra kaybetti ve beşinci sırada finiş gördü.

Ancak Hollandalı pilot şimdi potansiyel bir "kazaya sebep olma" nedeniyle hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı.

Eğer zaman cezası alırsa, iki saniye gerisinde yer alan Carlos Sainz'a geçilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

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