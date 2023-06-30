Resmi: Hakemler tarafından çağrılan Verstappen'e ceza çıkmadı
Avusturya Grand Prix'sinde sıralama turlarının ilk bölümün Kevin Magnussen'i engellediği gerekçesiyle hakemler tarafından görüşmeye çağrılan Max Verstappen'e ceza çıkmadı.
Red Bull pilotu Verstappen, Red Bull Ring'de pist limiti ihlallerinin gölgesinde geçen çılgın sıralama seansında pole pozisyonunu elde etti.
Ancak FIA hakemleri, damalı bayraktan yaklaşık iki saat sonra, Verstappen'in Magnussen ile yaşadığı bir olaydan ötürü incelemeye alındığını duyurdu.
FIA tarafından yapılan kısa açıklamaya göre Verstappen, sıralama turlarının ilk bölümünde 1. virajda Haas pilotunu engelledi.
Magnussen, Verstappen ile yaşadığı olayın Q1'deki son turunun başında gerçekleştiğini söyledi.
Araç üstü görüntüler, Verstappen'in 1. viraj çıkışında yavaş şekilde ilerlediğini gösteriyor.
Red Bull pilotunun yanında geçmek zorunda kaldığı için Danimarkalı pilotun zaman kaybettiği görülüyor fakat o tur her halükarda pist limitleri ihlali nedeniyle silindi.
Magnussen, "Son turumda 1. virajda Verstappen'den ötürü trafikte kaldım ancak bu tur pist limitleri nedeniyle silindi. Yani her halükarda sayılmayacaktı." dedi.
Güncelleme: Hakemler, yaptıkları incelemenin ardından Verstappen'e herhangi bir ceza verilmeyeceğini açıkladı.
Böylelikle Verstappen, pole pozisyonunu korumuş oldu.
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