Verstappen, hakemler tarafından çağrıldı!

Red Bull sürücüsü, sıralamaların son bölümündeki ilk turunda geçici olarak pole pozisyonunu kazanmayı başarmıştı.

Son bölümde Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın yaptığı kaza bölgesinden geçen son adam Verstappen oldu. Virajın dış tarafında sallanan tek sarı bayrağa rağmen Verstappen, o sektörde daha hızlı derece elde ederek bir kez daha hızlı tur attı.

Verstappen'in o sektörde derecesini iyileştirmesine rağmen, FIA'nın da kullandığı mini sektör zamanlarında yeteri kadar yavaşladığı iddia edilmişti.

Ancak Verstappen'in seanstan sonra kaza bölgesinde yavaşlamadığını söylemesinin ardından hakemler Red Bull pilotunu görüşmeye çağırdılar.

Yarış hafta sonu öncesinde pilotlar özellikle sıralamalarda sarı bayrak sallanması halinde yavaşlamaları konusunda uyarılmıştı.

Tek sarı bayrak esnasında pilotlar hızlarını azaltmak ve olası yön değişikliğine hazır olmak zorundalar.