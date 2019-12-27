Verstappen: "Hakemler hiçbir zaman tutarlı olmayacak"

Formula 1'de hakemlerin aldığı kararlar oldukça tartışılıyor ve çoğu zaman kararların adil ya da tutarlığı olmadığı yorumları yapılıyor.

Ancak hakemleri sık gören isimler arasında yer alan Max Verstappen, bunu çözmenin bir yolu olduğunu pek zannetmiyor.

"Futbolla aynı şey. Farklı hakemler var ve bazılarının sarı kart verme olasılığı diğerlerinden daha fazla. Burada bir fark yok. Tabii ki kurallarımız var, ama kuralların nasıl uygulanacağına karar verme özgürlüğüne sahipler. Şampiyonlar Ligi'nde bir maç oynarsınız, bir hakemden kırmızı kart yersiniz ve diğer bir hakem de benzer bir olay için sarı kart verebilir. Sonra bir futbolcu olarak 'Burada neler oluyor?' dersiniz. Bence Formula 1'deki durum tamamen aynı."

“Asla tamamen tutarlı hale getiremezsiniz. Ama bu kötü bir şey değil. Eğer cezayı alan sizseniz, asla mutlu olmazsınız. Gerçekten kabul edilebilirse, kabul edebilirsiniz. Ama eğer olayda suç %50'ye %50 ise ve bir ceza alırsanız, neden ceza aldığınızı sorarsınız."

Esteban Ocon'u ittiği için 2018 Brezilya GP'den sonra kamu hizmeti cezası alan Verstappen, Formula E yarışında bir gün hakemlerle birlikte çalışmıştı.

Hollandalı pilot, hakemlerin görevinin zor olduğunu kabul etti.

"Elbette bu çok zor. Hakemlerin odasındaydım ve ceza verdiklerinde nasıl ilerlediklerini gördüm. Onlar için kolay değil. Ceza vermemeyi tercih ediyorlar, ancak bazen kuralların yazılma şekli nedeniyle de vermek zorunda kalıyorlar. Belki de bazı cezaları daha hafif hale getirip getiremeyeceğimizi veya kural defterine başka bir şey yazıp yazamayacağımıza bakmalıyız."