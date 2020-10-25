Verstappen: “Hak ettiğimiz yerde bitirdik”

Yarışa üçüncü sıradan başlayan Red Bull sürücüsü, ilk turda Sergio Perez ile temas yaşayıp geriledi.

Sonrasında temposunu yükselten Hollandalı sürücü üçüncülüğe yükselse de Mercedes sürücülerine ayak uyduramadı ve yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Yarış sonrası Verstappen, “İlk turda yol tutuş çok azdı. Beladan uzak durmaya çalıştım. Sergio ile küçük bir temas yaşadım. Bana yeteri kadar boşluk bırakmadı, bu yüzden aslında kendi spinini kendisi attırmış oldu.”

“Sonrasında biraz yağmur vardı, bu yüzden sadece aracı pistte tutmaya çalıştım. Her şey normale döndüğünde de McLaren’ları geçtim. Sebebini bilmiyorum ama ilk turda çok fazla yol tutuşları vardı.”

“Daha sonra kendi yarışıma odaklandım. Orta lastiğe geçtiğimizde iyi bir hızım vardı, ancak öndekilerle fark çok fazlaydı ve pek bir şey yapamazdık.”

“Üçüncülüğe yükseldiğimde lastiklerin performansı düşmüştü. Ayrıca sert lastiğe geçtiler ve bu lastiğin harika olmadığını düşünüyorum. Bence bugün en iyisi orta lastikti. Bu yüzden orta lastikte başlasam da pek bir fark oluşturmazdı, çünkü sert lastiğe geçtiğimde zaman kaybederdim. Yani genel olarak hak ettiğimiz yerde bitirdiğimizi düşünüyorum.” şeklinde konuştu.