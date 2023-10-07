Verstappen: "Hafta sonunun tadını çıkarmaya çalışacağım"

Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, sıralama turlarındaki güçlü performansının ardından pole pozisyonunu almayı başardı.

Seans sonrası konuşan genç sürücü, "Sanırım herkes için zordu, yeni asfaltta çok fazla tutuş yoktu. Viraja biraz daha hızlı girmeye çalıştığınızda, arka taraf gerçekten dışarı çıkmak istiyordu ve bu da sıralama turlarında sınırı bulmayı epey zorlaştırdı."

"Pisti elimizden geldiğince iyi takip etmeye çalıştık. Üçüncü bölümdeki ilk turum gayet iyiydi. Pist koşullarını göz önüne alındığında, aracın dengesinden memnundum. Genel olarak iyi bir gündü ve gerçekten umduğumdan daha iyiydi."

"Sprint formatında bir seanstan sonra aracı en iyi hale getirmek kolay olmuyor. Özellikle de bu yeni asfaltta muhtemelen daha zor ama yine de iyiydi."

Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, in Parc Ferme Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Kendisine ne kadar güvendiği sorusuna Verstappen, "Kendimi gerçekten iyi hissettim. İlk seans iyiydi. Fakat her şey sadece detaylar üzerinde çalışmak ve pistin ne kadar gelişeceğini görmekle ilgiliydi. Sonuçta ne kadar gelişeceği hakkında hiçbir fikrim yoktu."

"İkinci turum daha iyi olabilirdi fakat ne kadar iyi olacağına dair hiçbir fikrim yok çünkü sadece 4. viraja gelebildim."

"Fakat önceki tur iyiydi. Elbette her zaman biraz daha fazlası vardır, çünkü pist bence her seferinde gelişiyordu. Yine de iyi bir tur attık." cevabını verdi.

Verstappen sprint yarışında üç puan alırsa, kariyerinin üçüncü şampiyonluğunu alacak.

Hafta sonunun kalanına nasıl yaklaştığı sorusuna, "Her zamanki gibi. Yani, bu gerçekten hiçbir şeyi değiştirmiyor."

"Sadece iyi bir hafta sonu geçirmek istiyorum. Tabii ki aklımın bir köşesinde bu var ama bu bana ekstra bir baskı ya da başka bir şey getirmiyor."

"Sadece hafta sonunun tadını çıkarmak ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak istiyorum."

"Bu açıdan anın tadını çıkarıyorum ve zorlamaya devam ediyoruz. Sıkı çalışmaya devam ediyoruz." cevabını verdi.