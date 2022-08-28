Verstappen: "Hafta sonunun başlangıcından itibaren araç çok iyi durumdaydı"

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Hollandalı pilot, Belçika Grand Prix'si hafta sonuna çok iyi başladı ve sıralama turlarında güçlü turlar çıkarıp, en yakın rakibinin 0.6 saniye önünde ilk sırada yer aldı.

Fakat aldığı ceza nedeniyle pazar günkü yarışa 15. başlayacak.

Üstün performansıyla ilgili sorulara Verstappen şöyle yanıt verdi: "Aracımız tüm hafta sonu iyiydi. Böyle bir başlangıç çok güzel."

"Elbette sıralama turlarından önce bile araçta bazı değişiklikler yapıyorsunuz fakat bunlar bizi daha da iyi hale getiren şeylerdi. Şahsen çok memnun kaldım. Aracın içindeki his tüm hafta sonu çok iyiydi."

Aracın nerede güçlü olduğu sorusuna Verstappen, "Düzlükler ama aynı zamanda virajlar! Her şey iyiydi! Aracın içinde gerçekten iyi hissettim."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Elbette bu yılki en iyi turum olup olmadığını söylemek zor çünkü bu biraz da bulunduğunuz piste bağlı. bazen bir pistte iyi bir tur atmak diğer pistlere göre biraz daha kolay oluyor. Diğer tarafta eğer lastiğinizi biraz kilitlerseniz büyük tur zamanı kaybı da yaşıyorsunuz. Fakat kesinlikle en iyilerinden biri olduğunu söyleyebilirim." cevabını verdi.

Yarış için hedefi hakkındaki soruya Verstappen, "Aracın sahip olduğu hız göz önüne alındığında yükselmek ve en azından podyumda yer almak istiyorum."

"Bir sorun yaşamamak adına ilk tur çok önemli olacak ama ondan sonra rekabetçi bir konuma gelmek adına birkaç aracı geçmem gerekiyor. Bu açıdan durum biraz Macaristan'ı andırıyor. Şimdi biraz daha gerideyiz fakat temelde aynı şey."

"Ayrıca ilk virajın çıkışında artık bir çakıl havuzu var. Bu yüzden oraya çıkmak istemezsiniz sonuçta bu bir ralli aracı değil, bu yüzden ondan uzak durmak gerekiyor."

"Bu açıdan herkesin biraz daha muhafazakar olacağını düşünüyorum. F3 yarışında zaten görebiliyordunuz, normalde pistin eski versiyonunda insanlar genişten dönüyorlardı ve sonra geri geliyorlardı çünkü elinizde böyle bir imkan vardı."

"Tabii ki şimdi bunu yapamazsınız, bu yüzden herkes biraz daha temkinli olacak." dedi.