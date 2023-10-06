Verstappen: "Hafta sonuna pole pozisyonuyla başlamak harika!"
Red Bull pilotu Max Verstappen, bu yılki 10. pole pozisyonunun ardından sonuçtan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Red Bull pilotu Max Verstappen, bugün gerçekleştirilen sıralama turlarında iyi bir performans sergilemeyi başardı.
Son bölümdeki ilk denemesinde gayet iyi bir tur çıkaran Verstappen, ikinci turunu tamamlamadan garaja döndü ve buna rağmen pole pozisyonunu aldı.
Bu yıl 10. kez pole pozisyonunu kazanan Verstappen, seansın ardından şöyle konuştu: "Tabii ki hafta sonu için harika bir başlangıç oldu."
"Pist yeni asfaltla oldukça zordu, hâlâ pistin üzerine kauçuk tabakası gelecek. Yol tutuş bıçak sırtı gibi, bu yüzden biraz fazla zorladığınızda arka taraf dışarı çıkmak istiyor."
"Buna rağmen pole pozisyonunda olmaktan çok mutluyuz, bizim için iyi bir gün oldu."
Verstappen, pazar günü için hedefini galibiyet olarak belirliyor fakat kolay bir yarış olmayacağı görüşünde.
"Elbette kazanmak istiyorum. Şimdi pole pozisyonunu aldık ve doğal olarak yarışı kazanmak istiyoruz."
"Fakat öncelikle yarın iyi bir gün geçirdiğimizden emin olmalıyız."
"Aracın hızlı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki yarın piste kumun da gelmesiyle lastikleri doğru aralığa getirmek kolay olmayacak."
"Yine de hafta sonuna iyi başladık; araç iyi çalışıyor. Tek umabildiğim bu gerçekten."
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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