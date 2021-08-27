Verstappen: "Hafta sonuna 'kesinlikle' olumlu başladık"

Red Bull pilotu Max Verstappen, ilk antrenman seansını üçüncü sırada tamamlamıştı ve ikinci antrenman seansında da, orta lastiklerle atılan turlardan sonra üçüncüydü.

Mercedes pilotları ikinci seansta en hızlı turlarını orta lastikle atarken, Verstappen yumuşak lastikle attı ve zirvede yer aldı.

Hollandalı pilot ikinci seansın sonuna doğru aracının kontrolünü kaybetti ve kaza yaparak sağ arka tarafa hasar verdi.

Tüm bunlar pek olumlu görünmese de Verstappen, hafta sonuna son derece olumlu başladıklarını söylüyor.

Sözlerine kazayı anlatarak başlayan Verstappen, "Neler olduğunu bilmiyorum sadece arka kısmı kaybettim. Düzeltmeye çalıştım ama arkadan kayma biraz fazlaydı ve maalesef bariyerlere çarptım."

"O ana kadar bence iyiydi. Sanırım bütün gün araçtan oldukça mutluyduk. Elbette ilk seanstan ikinci seansta düzeltmemiz gereken bazı şeyler vardı ama genel anlamda çok mutluydum. Bence kesinlikle çok olumlu bir başlangıç oldu." dedi.

Verstappen virajlı sektörlerde çok zaman kazanırken, Mercedes düzlüklerde daha güçlü görünüyordu.

Ancak Verstappen, ayarlardan memnun kaldığını ve tüm gün aynı ayarlarla sürüş yaptığını ekledi.

"Aracımda kanatla alakalı herhangi bir ayar değişikliği yapmadım. Sahip olduğum şeyden memnundum. Tabii ki bazı şeyleri yaparken havayı da hesaba katmak gerekiyor."

"Islak zeminde neler olacağını söylemek zor çünkü şimdiye kadar gerçekten ıslak zeminde sürmedik. Sanırım diğer günler de biraz bugünkü gibi olacak. Yani ilginç olacak."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images