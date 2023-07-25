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Verstappen: "Hafta sonu boyunca tek turda denge bulamadık"

Max Verstappen, Macaristan hafta sonu boyunca tek tur için yeterli dengeyi bulamadıklarını, yarışta ise lastikleri ısıtınca rahatlayabildiklerini söylüyor.

Altay Gök
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Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, on the podium

Pole pozisyonunu sadece 0.003 saniyeyle kaçıran Verstappen, yarışta ise henüz startta liderliği aldıktan sonra bir daha arkasına bakmadı ve 33 saniye farkla galibiyete ulaştı.

Sıralama turlarında direksiyonunun hissizliğinden şikayet eden Verstappen'in sezon başından beri yol tutuşu bulmakta zorlandığı da biliniyor.

Yarışın ardından konuşan Verstappen, nispeten sıkıntılı geçen sıralama turlarının yarış için iyi bir temel oluşturduğunu düşünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Verstappen, "Sıralama turlarından sonra birkaç farklı ayar denedik ve bunlar muhtemelen epey işe yaradı."

"Ancak ne denersek deneyelim, tek turda istediğimiz tempoyu bir türlü yakalayamadık. Lastiklerin tek turda iyi çalışmasını sağlayamamış da olabiliriz, ancak yarışta bunu yapabiliyorsunuz." 

"Tek turda lastikleri ısıtmak için iyi bir dengeye sahip olmalısınız, yarışta pistin sıcak olmasından da faydalanarak daha iyi bir denge yakaladım. Her şeyin yolunda gittiği günlerden biriydi." dedi. 

Winner Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Winner Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Red Bull Racing

Britanya GP'sinde kötü bir start alarak liderliği kaybeden Verstappen, bu kez ikinci sıradan çok iyi kalktı ve ilk virajda liderliği ele geçirdi.

Startı hakkında da konuşan Verstappen, "Yarış ilk kez gerçek bir startla başladı, sonrasında da lastiklerimize iyi bakmayı başardık."

"Her pitten sonra arayı biraz daha açtık, aracı sürmekten büyük keyif aldım."

"Startta debriyajı bırakır bırakmaz, Silverstone'da olduğu gibi tekerleklerimin patinaj yapmadığını hissettim."

"İç çizgide olduğumu, dolayısıyla ilk virajda fırsat yakalayabileceğimi biliyordum, bu yüzden epey geç frenledim."

"İkinci virajda da yapmam gerekeni yaptım, sonrasında da yavaş yavaş hızımı arttırdım." dedi.

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