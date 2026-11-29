Formula 1 Katar GP
Verstappen: “Hadjar’dan fırlayan çakıllar aracımın yarısını delik deşik etti”
Katar yarışının ardından basına konuşan Max Verstappen, pistin Red Bull aracına hitap etmeyen yapısı nedeniyle elde edilen sonucun mantıklı olduğunu dile getirdi.
Neşe Akkoyun
Düzenlendi: 29 Kas 2026 18:57
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Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images
Katar GP’sini iki McLaren pilotunun arasında tamamlayan Max Verstappen, aerodinamik verimliliğin kritik olduğu Lusail pistinde ilk turda aldığı hasarın temposunu ciddi biçimde etkilediğini belirtti.
Hadjar'ın da bir sorun yaşadığını ifade eden Verstappen, yarışı şu sözlerle değerlendirdi: "Sorun aslında ilk turda başladı. Hadjar, önümdeyken pist dışına taştı ve fırlayan çakıllar aracımın neredeyse yarısını delik deşik etti.”
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
“Ön kanadımdaki katmanlar ayrıldı ve yan taraflarda delikler açıldı. Aerodinamik verimliliğin bu kadar önemli olduğu bir pistte en ufak bir kesik ya da deliği bile telafi edemezsiniz. Bu durum özellikle ilk iki bölümde ciddi lastik aşınmasına ve önden kaymaya yol açarak zaman kaybetmeme neden oldu.”
“Son bölümde bunu biraz dengelemeye çalıştık ve daha iyiydi. Ancak ben sadece birinciliğe bakarım ve liderlik ikinci sıradan bile kilometrelerce öndeydi.”
“Yine de bu hafta sonunun en iyi yarışımız olmaması mantıklı çünkü burası aracımızın güçlü yönlerine hitap etmiyor."
Yarışın son bölümünde Lando Norris’in kendisini neden geçemediğini de değerlendiren Verstappen, "Bana yaklaştı ama sonra lastikleri tekrar aşındı. Ellerinde başka bir sert lastik seti olmaması onlara pahalıya patladı. Aksi halde arayı açıp giderlerdi, en azından Oscar için durum böyle olurdu." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Manuel Eletto
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