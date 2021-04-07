Verstappen: "Haas, Schumacher'in ilk sezonu için mükemmel"

Red Bull'un genç yeteneği Max Verstappen, tıpkı diğer pek çok genç sürücü gibi daha küçük bir takımda yarıştıktan sonra büyük bir takıma geçti.

Genç sürücü, 2015'te Toro Rosso'ya katıldı ve 2016'nin başında Red Bull'a geçti. Ancak gösterdiği iyi performansa rağmen Hollandalı pilotun tamamen hatasız sürüş yapmaya başlaması için birkaç yıla daha ihtiyacı olduğu görülebiliyordu.

Mick Schumacher ise Ferrari sürücü programının üyelerinden birisi ve F1'e gridin en yavaş takımı Haas ile adım attı. Alman pilot şu anda son sıralar için savaşabiliyor ve böyle bir durumda tıpkı George Russell gibi yapabileceği tek şey takım arkadaşını geçmek.

Ancak Verstappen, Alman pilotun üzerindeki baskı ve basın ilgisi göz önüne alındığında Haas'ın, genç pilotun gelişmesi için iyi bir yer olduğunu dile getirdi.

Verstappen, "Mick'in Formula 1'de yarışması elbette harika bir şey. Formula 2'de harika bir iş çıkardığını ve Formula 1'e geçmeyi hak ettiğini düşünüyorum."

"Haas onun için mükemmel bir yer. Henüz orada ondan bir yarış kazanması beklenemez. Ayrıca üzerinde büyük bir baskı olmayacağı için hatalar yapabilir ve bunlardan dersler çıkarabilir."

"Mick her zaman çok hızlıydı. Ancak kıyas noktası tabii ki takım arkadaşı olacak. Mevcut takım arkadaşını yenmesi gerekiyor." dedi.

Mick Schumacher, Haas F1, on the grid Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images