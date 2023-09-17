Verstappen: "Güvenlik araçlarında şanssızlık yaşadık"

Red Bull 2023'te ilk kez kötü bir hafta sonu geçirdi. Red Bull pilotları cumartesi günü Q2'de elendi ve yarışta galibiyet mücadelesinde yer alamadı.

Sergio Perez yarışı 8. sırada bitirirken, Verstappen 5. sırada yer aldı.

Hafta sonu yaşadıkları zorlukların ardından 5. sıradan memnun olup olmadığı sorulduğunda Verstappen, "Sanırım her iki güvenlik aracında da biraz şanssızlık yaşadık."

"İkisi de yanlış bir zamanda çıktı, bu yüzden üzücüydü."

"Ancak ikinci stintte eğlendim, orta hamurda oldukça hızlıydık." yanıtını verdi.

Şampiyona lideri, bir sonraki yarış olan Japonya Grand Prix'sinde daha hızlı olacaklarını düşünüyor.