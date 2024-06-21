Verstappen: "Güncellemelerimiz büyük şeyler değil"
Red Bull pilotu Max Verstappen, aracın şimdiye kadar gayet normal olduğunu söylüyor.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Max Verstappen İspanya Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansında beşinci zamanı yaptı.
Son dünya şampiyonu aracın davranışından memnun, ancak RB20'yi daha da iyi hale getirmenin mümkün olduğunu kabul ediyor.
Hollandalı pilot şöyle konuştu: "Birinci ve ikinci antrenman seanslarında aracın davranışını geliştirmek amacıyla farklı ayarlar denedik."
"Ciddi sorunlardan kaçınmayı başardığımız için günümün gayet normal geçtiğini düşünüyorum."
"Büyük hedeflerimiz var ama aracı daha da iyi hale getirmemiz gerekiyor."
"Yine de tüm bunların gayet normal şeyler olduğunu söyleyebilirim."
Red Bull bu hafta sonu için yeni güncellemeler getirmişti.
Bu konuda Hollandalı pilot şöyle dedi: "Bu hafta sonu bazı yeni parçalara sahip olsak da bunlar büyük şeyler değil. Bunların araç üzerindeki etkisi çok az."
"Yine de bunlarla ilgili durum şu ana kadar gayet normal görünüyor."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Norris: "Yarışı kazanma şansına sahip sekiz araç var"
Sainz: "Yüksek hızlı virajlardaki zıplama Ferrari'yi öldürüyor!"
F1 Academy İspanya GP: Pole'den başlayan Abbi Pulling ilk yarışı kazandı, Pin sekizinci!
Russell: "Max ve Lando ile savaşacak hıza sahibiz"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar