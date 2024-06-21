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Formula 1 İspanya GP

Verstappen: "Güncellemelerimiz büyük şeyler değil"

Red Bull pilotu Max Verstappen, aracın şimdiye kadar gayet normal olduğunu söylüyor.

Ezel Tan
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen İspanya Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansında beşinci zamanı yaptı.

Son dünya şampiyonu aracın davranışından memnun, ancak RB20'yi daha da iyi hale getirmenin mümkün olduğunu kabul ediyor.

Hollandalı pilot şöyle konuştu: "Birinci ve ikinci antrenman seanslarında aracın davranışını geliştirmek amacıyla farklı ayarlar denedik."

"Ciddi sorunlardan kaçınmayı başardığımız için günümün gayet normal geçtiğini düşünüyorum."

"Büyük hedeflerimiz var ama aracı daha da iyi hale getirmemiz gerekiyor."

"Yine de tüm bunların gayet normal şeyler olduğunu söyleyebilirim."

Red Bull bu hafta sonu için yeni güncellemeler getirmişti.

Bu konuda Hollandalı pilot şöyle dedi: "Bu hafta sonu bazı yeni parçalara sahip olsak da bunlar büyük şeyler değil. Bunların araç üzerindeki etkisi çok az."

"Yine de bunlarla ilgili durum şu ana kadar gayet normal görünüyor."

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