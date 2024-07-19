Verstappen: "Güncellemeler iyi çalışıyor fakat yapacak çok iş var"

Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, bu hafta sonu güncellemenin tamamını alan tek isimdi ve ikinci seansta en iyi ikinci zamanı yaptı.

Lando Norris bu seansı zirvede tamamlasa da, Verstappen genel olarak iyi bir başlangıç yaptıklarını düşünüyor.

Verstappen günün ardından şöyle konuştu: “Bu yarışa getirdiğimiz yeni parçalarla iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Elbette aracı en iyi hale getirmek için hâlâ yapılacak çok şey var ama hafta sonuna iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum."

"Her şeyi dikkatlice analiz etmemiz ve sıralama turları için mümkün olan en iyi ayarları seçtiğimizden emin olmamız gerekiyor."

Charles Leclerc'in neden olduğu kırmızı bayrağın programlarını olumsuz etkilediğini belirten Verstappen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kırmızı bayrak yüzünden yarış temposu üzerinde düzgün şekilde çalışmak mümkün değildi. Fakat herkes aynı şartlarda savaşıyor."

"Topladığımız verileri inceleyeceğiz ve bu bilgiler ışığında çalışmaya devam edeceğiz."

"Genel olarak, hafta sonuna iyi bir başlangıç yaptık."