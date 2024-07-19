Verstappen: "Güncellemeler iyi çalışıyor fakat yapacak çok iş var"
Red Bull pilotu Max Verstappen, geliştirmeleri gereken şeyler olsa da güncellemelerden memnun.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, bu hafta sonu güncellemenin tamamını alan tek isimdi ve ikinci seansta en iyi ikinci zamanı yaptı.
Lando Norris bu seansı zirvede tamamlasa da, Verstappen genel olarak iyi bir başlangıç yaptıklarını düşünüyor.
Verstappen günün ardından şöyle konuştu: “Bu yarışa getirdiğimiz yeni parçalarla iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Elbette aracı en iyi hale getirmek için hâlâ yapılacak çok şey var ama hafta sonuna iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum."
"Her şeyi dikkatlice analiz etmemiz ve sıralama turları için mümkün olan en iyi ayarları seçtiğimizden emin olmamız gerekiyor."
Charles Leclerc'in neden olduğu kırmızı bayrağın programlarını olumsuz etkilediğini belirten Verstappen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kırmızı bayrak yüzünden yarış temposu üzerinde düzgün şekilde çalışmak mümkün değildi. Fakat herkes aynı şartlarda savaşıyor."
"Topladığımız verileri inceleyeceğiz ve bu bilgiler ışığında çalışmaya devam edeceğiz."
"Genel olarak, hafta sonuna iyi bir başlangıç yaptık."
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Ricciardo: "Macaristan ve Belçika, kariyerimin en önemli iki yarışı olacak"
Leclerc: "Aracın performansı bu kadar"
Marko: "Perez'in geleceğine Spa'dan sonra karar vereceğiz, Lawson iyi bir aday"
Letonya Rallisi: Rovanpera son güne 42 saniye farkla lider giriyor!
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar