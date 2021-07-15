Verstappen: "Güncellemeler çalışırsa, Mercedes yine çok hızlı olacak"

Silverstone'da Mercedes'in genel olarak önceki yarışlara kıyasla daha güçlü bir performans sergileyeceği düşünülüyor.

Fakat Red Bull, son beş yarışın tamamını kazandı ve bu hafta sonuna çok iyi bir ivmeyle gelmiş durumda.

Burada nasıl performans gösterecekleri sorusuna Verstappen, "Bu konuda bir şey söylemek zor. Mercedes'in bazı güncellemeler getirdiğini biliyoruz. Bu yüzden beklemek ve görmek zorundayız. Şu anda gerçekten neler olacağını bilmiyorum."

"Tabii ki bu hafta sonu kullanacağımız formatla da durum biraz farklı olacak. Rekabetçi olmamızı bekliyorum ama nerede olacağımızı söylemek zor ve hafta sonunu sabırsızlıkla bekliyorum."

"Şu anda sprint yarışına karşı değilim. Katılacağız ve nasıl olacağını göreceğiz. Kazanmaya çalışacağız, şimdi kazanabileceğimiz üç ekstra puan daha var. Bu yüzden kazanmaya çalışacağız. Bunu söylerken, en önemli yarışın pazar günü olduğunu biliyoruz."

"Fakat genel anlamda bakarsak, önce hafta sonunun geçmesine izin vermeliyiz ve sonra her şeyi doğru şekilde yargılayabiliriz." cevabını verdi.

Silverstone geçmişte Mercedes'in "kalesi" olarak tabir edilen pistlerden biriydi.

Bu konudaki görüşü sorulduğunda Verstappen, "Bu hafta sonu takım olarak yine çok odaklanmış durumdayız. Son birkaç yarıştan elbette memnunduk fakat her zaman daha iyi yapabileceğimiz şeylere bakıyoruz. Bu hafta sonu yapmaya çalışacağımız şey yine bu olacak."

"Her zaman aracı ayar anlamında piste en uygun şekilde hazırlayabilmek adına sürekli çalışmamız gerektiğini söylerim ve şimdi format değişikliğiyle bunu tamamen yoluna koymak biraz daha zor olabilir. Hafta sonu için sabırsızlanıyorum ve başladıktan sonra nerede olacağımızı göreceğiz."

"Mercedes özelinde bakarsak, bu hafta sonu yeni güncellemeler getiriyorlar. Doğal olarak eğer çalışırlarsa, yakın olacaklar."

"Burası kazanmaya çalıştığımız bir başka hafta sonu olacak. Eğer kazanabiliyorsak kazanacağız, kazanamazsak da şansımızı başka bir yerde deneyeceğiz."

"Her zaman geliştirebileceğiniz şeyler vardır, büyük şeyler olmasa bile detayları her zaman geliştirebilirsiniz. Mesela Avusturya'da sıralama turlarının gidişatından memnun kalmadım. Yani üzerinde çalışmamız ve analiz etmemiz gereken yer burası."

"Ayar anlamında da aynı şey geçerli. Her zaman farklı alanlarda geliştirebileceğimiz şeylere bakıyoruz. Bunu size bir dakika içerisinde açıklayamam, bakmamız gereken çok şey oluyor."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images