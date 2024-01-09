Verstappen, güçlü performansını sonraki yıllarda da devam ettirebileceğini düşünüyor

Max Verstappen için Formula 1'de işler şu anda çok iyi gidiyor. Red Bull Racing'in yıldızı 2015'ten bu yana 185 GP'ye katıldı ve bunların 54'ünü kazandı.

Hollandalı pilot, son üç yılın üçünde de şampiyon olmayı başardı ve bu süreçte pek çok rekorun da tek sahibi oldu.

Fakat üçüncü şampiyonluğundan sonra ne kadar başarılı olmak istediğini söylemek istemiyor.

Hollandalı pilot, Speedweek'e şöyle konuştu: "Bu öncelikle yaptığımız işe bağlı ama rakiplerimizin nasıl hazırlandığına da bağlı."

"Gencim, kendimi hâlâ birkaç yıl daha Formula 1'de görebiliyorum ve hala çok iyi performanslar sergileyebileceğime inanıyorum."

Verstappen, bir kez daha ne zaman isterse o zaman spordan ayrılacağını belirtiyor.

"Nihayetinde geleceğimle ilgili soru Formula 1'de ne kadar süre yarışabileceğim değil, burada ne kadar süre kalmak istediğimle ilgili."

"Beni motive eden şey istatistikler değil."

Verstappen, bir Formula 1 takımının patronu olmakla ilgilenmediğini de açıkladı.

"Bu görev için çok seyahat etmeniz gerekiyor ve ben bunu zaten sürücü olarak yapıyorum."

"Bu yüzden kesinlikle bunu yapmayacağım, takım patronu olarak bunu tekrar yaşamak istemiyorum."