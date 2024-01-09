Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Verstappen, güçlü performansını sonraki yıllarda da devam ettirebileceğini düşünüyor

Red Bull pilotu Max Verstappen, aktif yarış kariyerini sonlandırmasının ardından takım patronluğu yapmayacağını doğrularken, mevcut performansını sonraki yıllarda da korumayı beklediğini söyledi.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, on the podium

Max Verstappen için Formula 1'de işler şu anda çok iyi gidiyor. Red Bull Racing'in yıldızı 2015'ten bu yana 185 GP'ye katıldı ve bunların 54'ünü kazandı.

Hollandalı pilot, son üç yılın üçünde de şampiyon olmayı başardı ve bu süreçte pek çok rekorun da tek sahibi oldu.

Fakat üçüncü şampiyonluğundan sonra ne kadar başarılı olmak istediğini söylemek istemiyor.

Hollandalı pilot, Speedweek'e şöyle konuştu: "Bu öncelikle yaptığımız işe bağlı ama rakiplerimizin nasıl hazırlandığına da bağlı."

"Gencim, kendimi hâlâ birkaç yıl daha Formula 1'de görebiliyorum ve hala çok iyi performanslar sergileyebileceğime inanıyorum."

Verstappen, bir kez daha ne zaman isterse o zaman spordan ayrılacağını belirtiyor.

"Nihayetinde geleceğimle ilgili soru Formula 1'de ne kadar süre yarışabileceğim değil, burada ne kadar süre kalmak istediğimle ilgili."

"Beni motive eden şey istatistikler değil."

Verstappen, bir Formula 1 takımının patronu olmakla ilgilenmediğini de açıkladı.

"Bu görev için çok seyahat etmeniz gerekiyor ve ben bunu zaten sürücü olarak yapıyorum."

"Bu yüzden kesinlikle bunu yapmayacağım, takım patronu olarak bunu tekrar yaşamak istemiyorum."

Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Newey: "Red Bull'da mükemmel bir teknik ekip oluşturduk"
Sonraki haber Bearman: "Formula 1'de yarışmak için gerekenlere sahibim"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Stoner, Ducati'yi eleştirdi: "Onurları yok"

Stoner, Ducati'yi eleştirdi: "Onurları yok"

MotoGP
Avustralya GP

Stoner, Ducati'yi eleştirdi: "Onurları yok" Stoner, Ducati'yi eleştirdi: "Onurları yok"

Simone Resta, Haas ile yollarını ayırıyor!

Simone Resta, Haas ile yollarını ayırıyor!

Formula 1

Simone Resta, Haas ile yollarını ayırıyor! Simone Resta, Haas ile yollarını ayırıyor!

Alpine: "Yaz aylarında yapılan değişiklikler, takımın potansiyelini açığa çıkardı"

Alpine: "Yaz aylarında yapılan değişiklikler, takımın potansiyelini açığa çıkardı"

Formula 1

Alpine: "Yaz aylarında yapılan değişiklikler, takımın potansiyelini açığa çıkardı" Alpine: "Yaz aylarında yapılan değişiklikler, takımın potansiyelini açığa çıkardı"

Son Haberler

Stoner, Ducati'yi eleştirdi: "Onurları yok"

Stoner, Ducati'yi eleştirdi: "Onurları yok"

MGP MotoGP
Avustralya GP

Stoner, Ducati'yi eleştirdi: "Onurları yok" Stoner, Ducati'yi eleştirdi: "Onurları yok"

Simone Resta, Haas ile yollarını ayırıyor!

Simone Resta, Haas ile yollarını ayırıyor!

F1 Formula 1

Simone Resta, Haas ile yollarını ayırıyor! Simone Resta, Haas ile yollarını ayırıyor!

Alpine: "Yaz aylarında yapılan değişiklikler, takımın potansiyelini açığa çıkardı"

Alpine: "Yaz aylarında yapılan değişiklikler, takımın potansiyelini açığa çıkardı"

F1 Formula 1

Alpine: "Yaz aylarında yapılan değişiklikler, takımın potansiyelini açığa çıkardı" Alpine: "Yaz aylarında yapılan değişiklikler, takımın potansiyelini açığa çıkardı"

Aston Martin, Honda ile 2026 üzerinde çalışmaya başladı

Aston Martin, Honda ile 2026 üzerinde çalışmaya başladı

F1 Formula 1

Aston Martin, Honda ile 2026 üzerinde çalışmaya başladı Aston Martin, Honda ile 2026 üzerinde çalışmaya başladı

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol