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Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Verstappen: "Güçlü bir starta ihtiyacımız var"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, yarıştan hemen önce verdiği röportajda, startta güçlü olmaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Verstappen: "Güçlü bir starta ihtiyacımız var"

Emilia Romagna'da güçlü bir startla üçüncülükten liderliğe yükselen Max Verstappen, bugün yine üçüncü sıradan başlıyor.

Yarıştan hemen önce konuşan Hollandalı pilot, "Daha iyi bir start almaya çalışmalıyız ve sonrasında Mercedes ile gerçekten savaşıp savaşamayacağımızı göreceğiz. Fakat umarım heyecan verici bir mücadeleye girişebiliriz. Onlarla hemen hemen aynı taktiğe sahibiz: Orta lastikle başlayacağız ve sert lastiğe geçecek."

"Görünüşe göre farklı bir strateji yapmak mümkün değil, sadece olabildiğince hızlı gitmeniz gerekiyor. Geçiş fırsatlarına gelirsek, burada geçiş yapmak adına öndeki pilotu takip etmek kolay değil, düşük yol tutuş seviyesi nedeniyle görev daha da zorlaşıyor."

"Umarım rakiplerimize baskı yapabiliriz ve strateji veya başka bir şeyle bunu deneyebiliriz. Startta Imola gibi olacağımızın garantisi yok. Her hafta sonu bunun üstesinden gelmeniz gerekiyor, ama deneyeceğim." dedi.

Sergio Perez ise dördüncü başlayacağı yarış öncesinde şunları ekledi: “Bu pistte şartlara uyum sağlamak, ritim yakalamak ve iyi bir tur çıkarmak zor çünkü koşullar sürekli değişiyor. Belki de herkes hafta sonu boyunca bu sorunlarla karşılaştı. En azından iyi bir başlangıç ​​pozisyonum var. Ön grupta kalmayı ve onlarla mücadele edebilmeyi umuyorum."

"Strateji ise basit olacak. Güvenlik aracı veya başka bir olay yoksa, yarış genellikle olduğu gibi gidecek. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz ve bunu en iyi şekilde yapmalıyız."

"Rüzgar herkes için durumu zorlaştıracak ve bu şartlarda araçtan en iyi şekilde faydalanmak zor olabiliyor, ancak bize bir şans da verebilir. Sonuçta koşullar herkes için aynı olacak."

 
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Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Kemal Şengül

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