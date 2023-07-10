Verstappen: "Güç dengesinin sürekli değişmesi kafa karıştırıcı"
Max Verstappen'e göre güç dengesinin sürekli değişmesi kafa karıştırıcı, Christian Horner ise hiçbir şekilde şikayetçi değil.
Red Bull şu ana kadar her yarışı kazanmış olabilir, ancak arka taraftaki sıralama çok daha karışık.
Sezona en iyi ikinci takım olarak Aston Martin başlangıç yaptı, sonrasında Ferrari, Mercedes, hatta bir noktada Alpine'in takipte olduğunu gördük.
Britanya GP'si itibariyle bir diğer aktör meydana çıkmış durumda: sezonun ilk podyumuna ulaşan, hatta çifte podyumu şanssızlık sonucu kaybeden McLaren.
An itibariyle takımlar şampiyonasının ikinci sırasında yer alan takım Mercedes, ancak yeri hiçbir şekilde garanti değil.
Red Bull takım patronu Christian Horner ve şampiyona lideri Max Verstappen ise bu durum hakkında farklı görüşlere sahipler.
Horner, [Arka taraftaki kaos] birçok açıdan işimizi kolaylaştırıyor. Bu sayede sadece kendimize odaklanıyoruz ve her hafta sonu başka biriyle yarışıyoruz."
"Güç dengesinin nasıl değiştiğini görmek ilginç."
"Lastikler de önemli bir faktör. Bu hafta sonu başka bir lastik yapısına geçiş yaptık, bu durumun da yarışın gidişatında rol oynadığını düşünüyorum." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14
Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Silverstone'da bu sezonki sekizinci galibiyetine ulaşan Verstappen ise daha endişeli.
Verstappen, "Bu durum benim için çok kafa karıştırıcı, her hafta sonu farklı biriyle rekabette oluyoruz."
"Sanırım bunun nedeni farkların çok yakın olması ve aracınızı biraz daha iyi bir konuma getirdiğinizde belirli pistlerde güçlenebilmeniz."
"Dürüst olmak gerekirse Macaristan'da ne olacağını, kimin en hızlı ya da ikinci en hızlı olacağını bilmiyorum."
"Şimdiye kadar istikrar yakalamış ve her hafta sonu zirvede yer alabilmiş vaziyetteyiz, bizim açımızdan en önemlisi bu."
"Ama yine de Macaristan tamamen farklı bir pist, bazı güncellemelerimiz olacak. Umarım işe yararlar." dedi.
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