Verstappen gridin gerisinde yarışmaya hazır değil

22 yaşındaki Hollandalı pilot, Red Bull-Honda ile 2020 yılında şampiyonluk savaşı vermek istiyor ve 2021 için Mercedes veya Ferrari'ye gideceğine dair dedikodular bulunuyor.

Bazı pilotlar gridin ön tarafında koltuk bulamamaları ya da mevcut takımlarından gönderilmelerinin ardından Formula 1’de kalmak için daha gerideki takımlarda yarışmayı kabul ediyorlar.

Ancak Verstappen, uzun bir kariyere sahip olmak için bunu yapmayacağını söyledi.

Verstappen, Ziggo Sport'a yaptığı açıklamada, "Sporumuzda araçlar arasında belirgin farklılıklar var."

“Şu anda önde mücadele etmeye alışmaya başladığımı söyleyebilirim ve kariyerimin ilerleyen bölümünde geriye gitmek istemiyorum.” dedi.

40 yaşındaki Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen'i kendi geleceği için potansiyel bir model olarak görüp görmediği sorulduğunda, Verstappen, “Hayır.” yanıtını verdi.

Yılın sporcusu oylamasıyla ilgili, "Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Bunların hiçbirisine ihtiyacım yok. Formula ‪1'de‬ kazanıyorum ve diğer sporcularla karşılaştırmayı sevmiyorum.” dedi.

Genç pilot 1985'ten bu yana yapılacak ilk Hollandalı GP’yi sabırsızlıkla bekliyor.

Zandvoort'a atıfta bulunarak, “Pistin yeniden inşa sürecine katılmıyorum, çünkü benim için pek de ilgi çekici değil ama genel olarak aynı kalacak. Oval viraj olacak ve bazı bölümler daha geniş olacak, ama yine de temelde Zandvoort olacak.” dedi.

Çeviri: İnci Beğen