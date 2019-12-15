Verstappen: "Gridin %60'ı Mercedes'le şampiyon olur"

Mercedes geride kalan altı yılda altı pilotlar ve altı takımlar şampiyonluğu yaşamayı başardı.

Diğer tarafta Max Verstappen, 2016'dan bu yana istikrarlı şekilde zafer almasına rağmen şampiyonada ilk ikiye girme başarısı gösteremedi.

Ziggo Sport'a konuşan Max Verstappen, Lando Norris'in şampiyon olabilecek yetenekte olup olmadığı sorusuna, "Evet, ama bu durum şu anda Formula 1'de sürdüğünüz araçtan ibaret."

"Eğer gridin %60'ı bir Mercedes'in içinde olsaydı, o zaman hepsi dünya şampiyonu olabilirdi."

"Araç Formula 1'de o kadar baskın bir faktör ki, birçok insan Mercedes'le şampiyonluğa ulaşabilir." yanıtını verdi.

Buna karşılık Verstappen, Lewis Hamilton'ın başarılarını küçümsemiyor.

“Kesinlikle çok iyi bir pilot. Tüm zamanların en iyi Formula 1 sürücülerinden biri. Sadece aracının çok baskın olduğunu belirtmek istiyorum."

Ancak Verstappen, “Süper iyi sürebiliyor ve tüm zamanların en iyilerinden birisi, ancak yenilmez bir pilot değil. Bunu yapabilirim." diyerek Hamilton'ı yenebileceğini söyledi.

Çeviri: İnci Beğen