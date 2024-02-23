Verstappen: "Gevşek drenaj kapağı sorununun ele alınması 'bir zorunluluk'"

Yıllar boyunca çeşitli pistlerde benzer durumlar yaşanmış olsa da, mevcut nesil yüksek yere basma kuvvetine sahip yer etkili araçların, drenaj kapaklarının üzerinden geçtiklerinde sorunları tetikleme olasılığı daha yüksek görünüyor.

Bahreyn'deki testler hem perşembe hem de cuma günü drenaj kapaklarının beton tabanlarında gevşemesi nedeniyle durduruldu.

Bu olaylar Carlos Sainz'in Ferrari'sinin Las Vegas GP'sinde ilk antrenman seansının başında yerinden çıkan bir rögar kapağı nedeniyle ağır hasar görmesinden ve sonucunda antrenmanların birkaç saat ertelenmesinden sadece birkaç ay sonra meydana geldi.

Bahreyn organizatörleri, geçici bir önlem olarak kanalizasyonları betonla doldurarak sorunu gelecek haftaki Grand Prix'den önce çözmeyi planlıyor.

Ancak pilotlar sorunun başka yerlerde de tekrarlanabileceğine dair endişelerini dile getirdiler.

Dünya şampiyonu Verstappen, Motorsport.com'un sorunla ilgili sorusu üzerine, "Elbette yer etkili araçlarla bu durum biraz daha kötü."

"Ama aynı zamanda, bazen diğer araçların pek gitmediği yerlerde sürüyormuşuz gibi görünüyor. Ama belki bu tür şeyler biraz daha kontrol edilebilir."

"Bunun bu araçlarda potansiyel bir sorun olduğunu biliyoruz, ayrıca belirli pistlere gittiğinizde drenaj kapaklarının nerede oldukları belli."

"Bu nedenle hafta sonu sürüşe başlamadan önce her şeyin sağlam olup olmadığını iki kez kontrol etmek önümüzdeki pistler için bir zorunluluk olmalı, böylece araçların zarar gördüğü başka bir durumla karşılaşmayız."

"Özellikle de bütçe sınırı söz konusuyken, böyle şeylerin olması hiç hoş değil."

Gözetmenler ve Yarış kontrol gevşek bir tahliye kapağını düzeltmek için çalışıyor Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Perşembe günü gevşek kapağın üzerinden geçen Sainz'ın takım arkadaşı Leclerc de sorunun ele alınması gerektiği konusunda hemfikir.

"Bu ciddi bir mesele çünkü büyük sonuçları olabilir."

"Gelecekte tekrarlanmaması için bu konuyla ilgilenilmesi gerekiyor."

"Dün Vegas'a benzer bir yerde ve durumda olmadığı için oldukça şanslıydık, ancak Vegas'ta Carlos için durum oldukça ciddiydi. Ama eminim ki herkes bu konu üzerinde çalışıyor ve bunun için en iyi çözümü bulmaya çalışıyor."

Lewis Hamilton da F1'i, bu konuyu ele almaya çağırdı.

Mercedes pilotu, "Açıkçası bu bir endişe kaynağı"

"Umarım FIA bu konuyla ilgileniyordur. Neyse ki Carlos'un çarptığı gibi kötü bir kaza olmadı ama kesinlikle bu konunun üzerinde durmalıyız." dedi.