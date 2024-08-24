Verstappen: "Geride oluşumuz sürpriz değil"

Max Verstappen, Red Bull'un son yarışlardaki düşüşünün devam ettiğini belirtti.



Verstappen, günün sonunda yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Tabii ki ilk antrenman'da çok fazla sürüş yapamadık ama hava ikinci antrenmanda düzeldi ve bu sayede nerede olduğumuzu biraz daha görebildik."



"Kısa ve uzun sürüşlerde istediğimiz tempoyu yakalayamadık ve şu anda bunu nasıl geliştirebileceğimiz konusunda net bir cevabımız yok."



"Gece boyunuca üzerinde çalışacağız."



"Son birkaç yarışta da bu durumdaydık, bu yüzden bu bir sürpriz değil."



"Ancak yarınki sıralama turları öncesinde biraz daha tempomuzu bulmamız gerekiyor."