Kayıt Ol
Önceki / F1 takımları, yeni güç ünitelerinin araçları yaşayan ölülere çevirmesinden endişeli
Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Verstappen: "Gereksiz yere yeniden başlatılan yarış, Van't Hoff'un hayatına mal oldu"

Max Verstappen, hayatını kaybeten Hollandalı FRECA sürücüsü Dilano Van't Hoff'un ölümüne çok üzüldüğünü belirtiyor ve yağmur altındaki yarışın yeniden başlatılmasını anlamsız buluyor.

Filip Cleeren
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in the Sprint Press Conference

Spa'daki mücadelenin son 10 dakikası boyunca Güvenlik Aracı pistteydi ve bu sırada yağmur hızlanmaya devam etti.

Ancak hakemlerin kararı damalı bayrağa konvoy olarak gelmek değil, son bir tur için yarışı devam ettirmek oldu.

Yarış yeniden başladığında Kemmel düzlüğünün girişinde büyük bir kaza gerçekleşti, Adam Fitzgerald, yüksek hızda spin atan Van't Hoff'a çarptı.

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Van't Hoff müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve 18 yaşında hayatını kaybetti.

Tam dört sene önce aynı yerde benzer bir kaza sonucu Anthoine Hubert hayatını kaybetmişti, dolayısıyla birçok isim şimdiden Spa'nın ve yüksek hızlı Raidillon-Eau Rouge kompleksinin geleceğini sorgulamakta.

Vatandaşının vefatını büyük bir üzüntüyle karşılayan Max Verstappen ise pisti suçlamıyor, kendisine göre asıl suçlu yarışı yeniden başlatan hakemler.

Viaplay'e konuşan Verstappen, "Gerçekten çok üzgünüm, düşüncelerim Van't Hoff'un ailesiyle ve MP Motorsport'ta çalışan herkesle olacak."

"Neleri geliştirebileceğimize bakmalıyız. Yarıştan bazı görüntüler gördüm ve pist çok ıslaktı, dolayısıyla yarışı yeniden başlatmanın tamamen gereksiz olduğunu düşünüyorum."

"Çok fazla su ve sprey varken yarış yeniden başlıyor, görüş yetersiz."

"Arkalardaki sürücülerin kaybedecek hiçbir şeyi yok, bu yüzden tam gaz gidiyorlar, sonrasında da böyle bir kaza yaşanıyor." 

"Çözüm bulmak zorundayız. Spreyi azaltmanın yollarına bakmalıyız, araçların güvenliğini de arttırmaya devam etmeliyiz. Yaşananlar son derece üzücü." dedi.

Dilano Van 't Hof

Dilano Van 't Hof

"You know that on a restart with so much water and spray, you don't see anything.

"People in the back have nothing to lose, so they're going flat out and then you get that kind of accident that shouldn't happen.

"We have to find solutions. We have to look at how we can improve the spray and we always have to keep looking at the safety of the cars, but at the moment it's just enormously sad."

F1, which will visit Spa in three weeks for the Belgian Grand Prix, has meanwhile been working with the FIA on solutions to reduce the amount of spray cars generate.

Mercedes and McLaren will conduct a first trial of F1's new wet weather wheel arches, which will take place at Silverstone on July 13.

paylaşım
yorumlar

F1 takımları, yeni güç ünitelerinin araçları yaşayan ölülere çevirmesinden endişeli
Filip Cleeren Daha fazlası
Filip Cleeren
Horner: "2023 aracı sorunlu olsaydı, kısıtlamalarla berbat bir sezon geçirirdik"

Horner: "2023 aracı sorunlu olsaydı, kısıtlamalarla berbat bir sezon geçirirdik"

Formula 1
Avusturya GP

Horner: "2023 aracı sorunlu olsaydı, kısıtlamalarla berbat bir sezon geçirirdik" Horner: "2023 aracı sorunlu olsaydı, kısıtlamalarla berbat bir sezon geçirirdik"

Aston Martin, Red Bull'un DRS avantajından rahatsız

Aston Martin, Red Bull'un DRS avantajından rahatsız

Formula 1

Aston Martin, Red Bull'un DRS avantajından rahatsız Aston Martin, Red Bull'un DRS avantajından rahatsız

Alpine, hisselerinin %24'ünü bir yatırımcı grubuna sattı

Alpine, hisselerinin %24'ünü bir yatırımcı grubuna sattı

Formula 1

Alpine, hisselerinin %24'ünü bir yatırımcı grubuna sattı Alpine, hisselerinin %24'ünü bir yatırımcı grubuna sattı

Son Haberler

Hulkenberg: "Hâlâ lastikleri çok fazla kullanıyoruz"

Hulkenberg: "Hâlâ lastikleri çok fazla kullanıyoruz"

F1 Formula 1
Avusturya GP

Hulkenberg: "Hâlâ lastikleri çok fazla kullanıyoruz" Hulkenberg: "Hâlâ lastikleri çok fazla kullanıyoruz"

Aitken: "Alonso, Stroll'ü 'iyi göstermeye' çalışıyor"

Aitken: "Alonso, Stroll'ü 'iyi göstermeye' çalışıyor"

F1 Formula 1

Aitken: "Alonso, Stroll'ü 'iyi göstermeye' çalışıyor" Aitken: "Alonso, Stroll'ü 'iyi göstermeye' çalışıyor"

Villeneuve: "Hamilton'ın inişleri ve çıkışları var, Verstappen'in yok"

Villeneuve: "Hamilton'ın inişleri ve çıkışları var, Verstappen'in yok"

F1 Formula 1
Avusturya GP

Villeneuve: "Hamilton'ın inişleri ve çıkışları var, Verstappen'in yok" Villeneuve: "Hamilton'ın inişleri ve çıkışları var, Verstappen'in yok"

Avusturya'nın en hızlı pit stopu McLaren'dan geldi

Avusturya'nın en hızlı pit stopu McLaren'dan geldi

F1 Formula 1
Avusturya GP

Avusturya'nın en hızlı pit stopu McLaren'dan geldi Avusturya'nın en hızlı pit stopu McLaren'dan geldi

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol