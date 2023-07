Verstappen: "Gereksiz yere yeniden başlatılan yarış, Van't Hoff'un hayatına mal oldu"

Spa'daki mücadelenin son 10 dakikası boyunca Güvenlik Aracı pistteydi ve bu sırada yağmur hızlanmaya devam etti.

Ancak hakemlerin kararı damalı bayrağa konvoy olarak gelmek değil, son bir tur için yarışı devam ettirmek oldu.

Yarış yeniden başladığında Kemmel düzlüğünün girişinde büyük bir kaza gerçekleşti, Adam Fitzgerald, yüksek hızda spin atan Van't Hoff'a çarptı.

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Van't Hoff müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve 18 yaşında hayatını kaybetti.

Tam dört sene önce aynı yerde benzer bir kaza sonucu Anthoine Hubert hayatını kaybetmişti, dolayısıyla birçok isim şimdiden Spa'nın ve yüksek hızlı Raidillon-Eau Rouge kompleksinin geleceğini sorgulamakta.

Vatandaşının vefatını büyük bir üzüntüyle karşılayan Max Verstappen ise pisti suçlamıyor, kendisine göre asıl suçlu yarışı yeniden başlatan hakemler.

Viaplay'e konuşan Verstappen, "Gerçekten çok üzgünüm, düşüncelerim Van't Hoff'un ailesiyle ve MP Motorsport'ta çalışan herkesle olacak."

"Neleri geliştirebileceğimize bakmalıyız. Yarıştan bazı görüntüler gördüm ve pist çok ıslaktı, dolayısıyla yarışı yeniden başlatmanın tamamen gereksiz olduğunu düşünüyorum."

"Çok fazla su ve sprey varken yarış yeniden başlıyor, görüş yetersiz."

"Arkalardaki sürücülerin kaybedecek hiçbir şeyi yok, bu yüzden tam gaz gidiyorlar, sonrasında da böyle bir kaza yaşanıyor."

"Çözüm bulmak zorundayız. Spreyi azaltmanın yollarına bakmalıyız, araçların güvenliğini de arttırmaya devam etmeliyiz. Yaşananlar son derece üzücü." dedi.

Dilano Van 't Hof

"You know that on a restart with so much water and spray, you don't see anything.

"People in the back have nothing to lose, so they're going flat out and then you get that kind of accident that shouldn't happen.

"We have to find solutions. We have to look at how we can improve the spray and we always have to keep looking at the safety of the cars, but at the moment it's just enormously sad."

F1, which will visit Spa in three weeks for the Belgian Grand Prix, has meanwhile been working with the FIA on solutions to reduce the amount of spray cars generate.

Mercedes and McLaren will conduct a first trial of F1's new wet weather wheel arches, which will take place at Silverstone on July 13.