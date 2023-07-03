Verstappen: "Gereksiz yere yeniden başlatılan yarış, Van't Hoff'un hayatına mal oldu"
Max Verstappen, hayatını kaybeten Hollandalı FRECA sürücüsü Dilano Van't Hoff'un ölümüne çok üzüldüğünü belirtiyor ve yağmur altındaki yarışın yeniden başlatılmasını anlamsız buluyor.
Spa'daki mücadelenin son 10 dakikası boyunca Güvenlik Aracı pistteydi ve bu sırada yağmur hızlanmaya devam etti.
Ancak hakemlerin kararı damalı bayrağa konvoy olarak gelmek değil, son bir tur için yarışı devam ettirmek oldu.
Yarış yeniden başladığında Kemmel düzlüğünün girişinde büyük bir kaza gerçekleşti, Adam Fitzgerald, yüksek hızda spin atan Van't Hoff'a çarptı.
Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Van't Hoff müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve 18 yaşında hayatını kaybetti.
Tam dört sene önce aynı yerde benzer bir kaza sonucu Anthoine Hubert hayatını kaybetmişti, dolayısıyla birçok isim şimdiden Spa'nın ve yüksek hızlı Raidillon-Eau Rouge kompleksinin geleceğini sorgulamakta.
Vatandaşının vefatını büyük bir üzüntüyle karşılayan Max Verstappen ise pisti suçlamıyor, kendisine göre asıl suçlu yarışı yeniden başlatan hakemler.
Viaplay'e konuşan Verstappen, "Gerçekten çok üzgünüm, düşüncelerim Van't Hoff'un ailesiyle ve MP Motorsport'ta çalışan herkesle olacak."
"Neleri geliştirebileceğimize bakmalıyız. Yarıştan bazı görüntüler gördüm ve pist çok ıslaktı, dolayısıyla yarışı yeniden başlatmanın tamamen gereksiz olduğunu düşünüyorum."
"Çok fazla su ve sprey varken yarış yeniden başlıyor, görüş yetersiz."
"Arkalardaki sürücülerin kaybedecek hiçbir şeyi yok, bu yüzden tam gaz gidiyorlar, sonrasında da böyle bir kaza yaşanıyor."
"Çözüm bulmak zorundayız. Spreyi azaltmanın yollarına bakmalıyız, araçların güvenliğini de arttırmaya devam etmeliyiz. Yaşananlar son derece üzücü." dedi.
Dilano Van 't Hof
"You know that on a restart with so much water and spray, you don't see anything.
"People in the back have nothing to lose, so they're going flat out and then you get that kind of accident that shouldn't happen.
"We have to find solutions. We have to look at how we can improve the spray and we always have to keep looking at the safety of the cars, but at the moment it's just enormously sad."
F1, which will visit Spa in three weeks for the Belgian Grand Prix, has meanwhile been working with the FIA on solutions to reduce the amount of spray cars generate.
Mercedes and McLaren will conduct a first trial of F1's new wet weather wheel arches, which will take place at Silverstone on July 13.
Son Haberler
Hulkenberg: "Hâlâ lastikleri çok fazla kullanıyoruz"
Hulkenberg: "Hâlâ lastikleri çok fazla kullanıyoruz" Hulkenberg: "Hâlâ lastikleri çok fazla kullanıyoruz"
Aitken: "Alonso, Stroll'ü 'iyi göstermeye' çalışıyor"
Aitken: "Alonso, Stroll'ü 'iyi göstermeye' çalışıyor" Aitken: "Alonso, Stroll'ü 'iyi göstermeye' çalışıyor"
Villeneuve: "Hamilton'ın inişleri ve çıkışları var, Verstappen'in yok"
Villeneuve: "Hamilton'ın inişleri ve çıkışları var, Verstappen'in yok" Villeneuve: "Hamilton'ın inişleri ve çıkışları var, Verstappen'in yok"
Avusturya'nın en hızlı pit stopu McLaren'dan geldi
Avusturya'nın en hızlı pit stopu McLaren'dan geldi Avusturya'nın en hızlı pit stopu McLaren'dan geldi
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.