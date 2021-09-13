Verstappen: “Gereksiz bir kazaydı”

Pazar günkü İtalya Grand Prix’sinde Max Verstappen için işler pek yolunda gitmedi. Hollandalı pilot, yarışa pole pozisyonundan başlamasına rağmen startta eski takım arkadaşı Daniel Ricciardo’ya geçildi ve ikinci sıraya geriledi. Pit stopların ardından ise Verstappen, Hamilton ile mücadele ederken aralarında temas yaşandı ve iki araç da yarış dışı kaldı.

Yarış sonrasında kaza anı hakkında konuşan Verstappen, şu ifadelerini kullandı: “Çok yakın olacağımızı gördük. Bu yüzden, beyaz çizginin bitmesiyle, fren yaparken sola hareket etti ve benim de biraz yeşil çizginin üzerinden geçmem gerekti. Ardından ise o devam etti ve yavaşça beni yerimden etti. Sonrasında ise tabii ki sosis kerblere çıkmam gerekti ve ne yazık ki temas ettik. Günün sonunda çok yazık oldu çünkü bunun gereksiz olduğunu düşünüyorum.”

Bu kazadan kaçınmanın mümkün olup olmadığı hakkında ise Verstappen, “Neticede tabii ki [olaydan] sonra böyle şeylerden kaçınabilirdi demek kolay ama o anda birbirinize güvenmeniz ve yeterli alanı bırakmanız gerekiyor. Fakat bu çok hızlı yaşanıyor. Elbette orada iki araç için yeterli alan yoktu.” dedi.

Ardından bunun Hamilton’a güvenmeyeceği anlamına geldiği sorulduğunda Red Bull pilotu, “Bunu analiz edeceğiz ve ardından bu konuda konuşabilecek kadar profesyonel olduğumuzu düşünüyorum. Sadece ikimiz için de yazık oldu.”

“Henüz konuşmadık, hayır. Böyle bir andan sonra herkesin sakinleşmesi için zaman tanımanız gerekiyor.” cevabını verdi.

Fakat Verstappen, bu olaya rağmen Hamilton’a karşı mücadele etme şeklini değiştirmeyeceğini ekledi.

“Buna gerek olacağını sanmıyorum. İkimiz de profesyoneliz. Demek istediğim, [geçmişte] diğer pilotlarla da temas yaşadım, böyle anlar yaşanabilir. Kimsenin bunun yaşanmasını istediğin düşünmüyorum. Fakat bazen anın sıcaklığıyla böyle şeyler olabiliyor.”

Ayrıca Hollandalı pilot, neden kazanın ardından Hamilton’ın durumunu kontrol etmek için yanına gitmediğine de açıklık getirdi.

“Lewis iyiydi, ben araçtan çıktığımda o, piste geri dönmeye çalışıyordu. İyi durumda olmadığınızda bunu yapmazsınız."