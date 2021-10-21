Verstappen, "gerçekleri anlatmayan" Drive to Survive'a katılmayacak

Netflix'in Drive to Survive serisi, dünya çapında büyük yankı getirdi ve geride kalan sezonları sayesinde pek çok insanı Formula 1'e çekti. Bu seri, Formula 1'de yaşanan şeylerin perde arkasını anlattığı için tamamen benzersiz bir gösteri sunuyor.

Fakat bu seriyi sevenler kadar sevmeyenler de var. Çünkü kimlerine göre bu seri, gerçekleri fazla abartarak anlatıyor. Hatta olduğundan daha dramatikleştiriyor.

Max Verstappen bu yıl Lewis Hamilton ile oldukça gergin bir şampiyonluk mücadelesi içerisinde ve haliyle Drive to Surive'ın yeni sezonunda bu ikilinin mücadelesi büyük yer kaplayacak.

Fakat Verstappen, seriye yardım etmeyecek ve Netflix ekibiyle çalışmayacak.

Associated Press ile yaptığı röportajda Verstappen, "Bunun, sporun Amerika'daki popülaritesini artırmak için yapılması gereken bir şey olduğunu anlayabiliyorum. Fakat bir pilot olarak kendi açımdan baktığımda, bunun bir parçası olmaktan hoşlanmıyorum.” dedi.

Red Bull pilotu, önceki sezonlarda seride bazı röportajlar yaparken görülmüştü ancak Hollandalı pilot bunu yapmayacağını, çünkü gerçeklerin çarpıtıldığını söyledi.

“Hiç var olmayan bazı rekabetler yarattılar. Bu yüzden bunun bir parçası olmamaya ve artık röportaj vermemeye karar verdim."

"Hal böyle olunca gösterebilecekleri hiçbir şey olmuyor. Bu tür dramatik şovları seven biri değilim, gerçekleri ve gerçek şeyleri istiyorum.”