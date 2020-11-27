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Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

Verstappen: "Genel olarak iyi bir Cuma günü geçirdik"

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Verstappen: "Genel olarak iyi bir Cuma günü geçirdik"
Ekleyen:
, Editör

Bahreyn GP'sinin antrenman turları ardından konuşan Red Bull Racing pilotu Max Verstappen, geçirdiği günden memnun olduğunu dile getirdi.

Hollandalı pilot ilk antrenman seansını altıncı, ikinci antrenman seansını ise ikinci sırada tamamlamayı başardı. Verstappen, günün ardından şunları söyledi: "İlk seansta çok fazla sürüş yapmadım."

"Araçta test etmemiz gereken birkaç şey vardı ve istediğimizi bize vermediler. Bu yüzden orada birkaç tur kaybettik. Ancak sanırım ikinci antrenman seansı daha iyiydi. Anlamamız gereken birkaç bir şey daha var, ancak genel olarak iyi bir Cuma günü geçirdik."

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Takımlar arasındaki güç farkına hem pist üzerindeki performans hem de markalar şampiyonası performansı olarak bakarsak Mercedes ile Red Bull, çok rahat bir şekilde sırasıyla ilk iki sırayı çekiyorlar. Verstappen de sürücüler şampiyonasında üçüncü sırada ilerlemekte.

İki takım arasındaki farkın nasıl olacağı sorusunu yanıtlayan Hollandalı pilot şunları söyledi: "Daha net bir şekilde bunu göreceğiz, onlar net bir şekilde yeniden çok hızlılar."

"Bu bakımdan hiçbir sürpriz ile karşılaşmadık, ancak kendi açımızdan bakarsak araçta daha iyi denge yakalamaya odaklanmamız gerekiyor. Ardından da tamamıyla yarışa odaklanmalıyız çünkü buradaki lastikler oldukça kafa karıştırıcı. Tur başına çok büyük farklılıklar var."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Alex Albon, Red Bull Racing RB16

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Alex Albon, Red Bull Racing RB16

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Hem Alex hem de ben biraz zorlanıyoruz. Ancak sizin de bildiğiniz gibi, sıralama performansı olarak bakmamız gereken birkaç bir şey var. Ancak aynı zamanda sıralamalara da tamamıyla odaklanmamalısınız çünkü yarış, lastikler için oldukça sert geçecek."

"Dürüst olmak gerekirse bu denge hiçbir zaman mükemmel olmayacak. Daha iyi olması için hâlâ bir şeyler bulabilirsiniz, ancak gene de yapmamız gereken birkaç iş var."

Sürücüler bugünkü seanslarda Pirelli'nin 2021 lastiklerini de test etme fırsatı yakaladılar. Pirelli'nin talimatına göre her sürücünün, 2021 lastikleriyle en az 6 zaman turu atması gerekiyordu.

Verstappen yeni lastikler hakkında şunları söyledi: "Hangi lastik hamurlarını kullandığımızı bilmek oldukça zor, dürüst olmak gerekirse yol tutuş ve denge olarak çok karışık bir durumdaydık. Buna göz atacağız ve Pirelli ile de bu konu hakkında konuşacağız."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Alt-etkinlik FP2
Pilotlar Max Verstappen
Editör Efe Kahya

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