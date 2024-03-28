Verstappen: "Gençlere tavsiyem birilerini örnek alın ama kendiniz olun"
Red Bull pilotu Max Verstappen, kişisel bir idolü olmadığını söylüyor ve gençlere "kendileri olmalarını" tavsiye ediyor.
Pole oturan Max Verstappen, Red Bull Racing
Glenn Dunbar / Motorsport Images
Max Verstappen, FORMULE 1 MAGAZINE ile keyifli bir röportaj verdi ve burada çeşitli konulara değindi.
Pek çok çocuğun idolü olmaya başladığı göz önüne alındığında, bunun kendisine büyük sorumluluklar yükleyip yüklemediği sorusuna Verstappen, "Bu doğru. Elbette bu çok güzel bir şey ama umarım her şeyden önce bu çocuklar kendileri olmak isterler."
"Ben çocukken böyleydim. Kimseyi örnek almazdım. Umarım benden öğrenecekleri şey de budur: her zaman kendiniz olmaya çalışın ve başkalarının yaptıklarını taklit etmeyin."
"Elbette birinin hayranı olmak ya da 'ben de büyüdüğümde bunu yapmak istiyorum' diye düşünmek eğlenceli geliyor. Çünkü başarı ilham verici. Fakat ikinci Max olmak istememeliler."
"Ben çocukken yatak odamın duvarında sadece babamın posteri vardı. Sanırım onu da annem asmıştı." cevabını verdi.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Michael Schumacher'in yaşadıkları göz önüne alındığında hiç kış sporu yapıp yapmadığı sorusuna Verstappen, "Bu dramatik ve her şeyden önce çok üzücü..."
"Fakat duşta kayıp boynunuzu kırma riskiniz de var. Hayatta her şeyin riskleri var. Fakat sorunuza cevap vermek gerekirse, bir yerimi kırma ya da burkma riski nedeniyle beş yıldır kayak yapmıyorum."
"Tüm bunları önümüzdeki yıllarda daha fazla yarış kazanma ve yeniden şampiyon olma şansım olduğunu düşünerek yapıyorum. Bunu düşündüğünüzde daha az risk almanız normal."
"Ayrıca benim de kontratımda bununla ilgili maddeler var. Tehlikeli sporlar yok." cevabını verdi.
Gelecekte motor sporlarından tamamen uzaklaşıp uzaklaşmayacağı sorusuna Verstappen, "Teorik olarak hayal edebiliyorum ama şu noktada hayır."
"Şu anda tüm bunların tam ortasındayım ve Verstappen.com Racing ile pek çok şey üzerinde çalışıyoruz."
"Önümüzdeki birkaç yılın neler getireceğini göreceğiz. Fakat inanın bana, 74 yaşıma geldiğimde artık birbirimizi padokta göremeyeceğiz!"
"O yaşta etrafta dolaşan adamlar var ama ben bundan hoşlanmayacağım." cevabını verdi.
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