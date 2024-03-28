Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Avustralya GP

Verstappen: "Gençlere tavsiyem birilerini örnek alın ama kendiniz olun"

Red Bull pilotu Max Verstappen, kişisel bir idolü olmadığını söylüyor ve gençlere "kendileri olmalarını" tavsiye ediyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Pole oturan Max Verstappen, Red Bull Racing

Pole oturan Max Verstappen, Red Bull Racing

Glenn Dunbar / Motorsport Images

Max Verstappen, FORMULE 1 MAGAZINE ile keyifli bir röportaj verdi ve burada çeşitli konulara değindi.

Pek çok çocuğun idolü olmaya başladığı göz önüne alındığında, bunun kendisine büyük sorumluluklar yükleyip yüklemediği sorusuna Verstappen, "Bu doğru. Elbette bu çok güzel bir şey ama umarım her şeyden önce bu çocuklar kendileri olmak isterler."

"Ben çocukken böyleydim. Kimseyi örnek almazdım. Umarım benden öğrenecekleri şey de budur: her zaman kendiniz olmaya çalışın ve başkalarının yaptıklarını taklit etmeyin."

"Elbette birinin hayranı olmak ya da 'ben de büyüdüğümde bunu yapmak istiyorum' diye düşünmek eğlenceli geliyor. Çünkü başarı ilham verici. Fakat ikinci Max olmak istememeliler."

"Ben çocukken yatak odamın duvarında sadece babamın posteri vardı. Sanırım onu da annem asmıştı." cevabını verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Michael Schumacher'in yaşadıkları göz önüne alındığında hiç kış sporu yapıp yapmadığı sorusuna Verstappen, "Bu dramatik ve her şeyden önce çok üzücü..."

"Fakat duşta kayıp boynunuzu kırma riskiniz de var. Hayatta her şeyin riskleri var. Fakat sorunuza cevap vermek gerekirse, bir yerimi kırma ya da burkma riski nedeniyle beş yıldır kayak yapmıyorum."

"Tüm bunları önümüzdeki yıllarda daha fazla yarış kazanma ve yeniden şampiyon olma şansım olduğunu düşünerek yapıyorum. Bunu düşündüğünüzde daha az risk almanız normal."

"Ayrıca benim de kontratımda bununla ilgili maddeler var. Tehlikeli sporlar yok."  cevabını verdi.

Gelecekte motor sporlarından tamamen uzaklaşıp uzaklaşmayacağı sorusuna Verstappen, "Teorik olarak hayal edebiliyorum ama şu noktada hayır."

"Şu anda tüm bunların tam ortasındayım ve Verstappen.com Racing ile pek çok şey üzerinde çalışıyoruz."

"Önümüzdeki birkaç yılın neler getireceğini göreceğiz. Fakat inanın bana, 74 yaşıma geldiğimde artık birbirimizi padokta göremeyeceğiz!"

"O yaşta etrafta dolaşan adamlar var ama ben bundan hoşlanmayacağım." cevabını verdi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Steiner: "Hamilton Ferrari'ye gitmekle doğru kararı verdi"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Marko: "Tsunoda artık hatalarını geride bıraktı"

Marko: "Tsunoda artık hatalarını geride bıraktı"

Formula 1
Avustralya GP
Marko: "Tsunoda artık hatalarını geride bıraktı"
Liberty Media, MotoGP'yi satın aldığını "yakında" açıklayacak

Liberty Media, MotoGP'yi satın aldığını "yakında" açıklayacak

MotoGP
Portekiz GP
Liberty Media, MotoGP'yi satın aldığını "yakında" açıklayacak
Ferrari, Sainz'ın "adanmışlığına" hayran kaldı

Ferrari, Sainz'ın "adanmışlığına" hayran kaldı

Formula 1
Avustralya GP
Ferrari, Sainz'ın "adanmışlığına" hayran kaldı

Son Haberler

McLaren: "Piastri çok gelişti ama daha da fazlasını yapabilir"

McLaren: "Piastri çok gelişti ama daha da fazlasını yapabilir"

F1 Formula 1
Avustralya GP
McLaren: "Piastri çok gelişti ama daha da fazlasını yapabilir"
Marko: "Tsunoda artık hatalarını geride bıraktı"

Marko: "Tsunoda artık hatalarını geride bıraktı"

F1 Formula 1
Avustralya GP
Marko: "Tsunoda artık hatalarını geride bıraktı"
Liberty Media, MotoGP'yi satın aldığını "yakında" açıklayacak

Liberty Media, MotoGP'yi satın aldığını "yakında" açıklayacak

MGP MotoGP
Portekiz GP
Liberty Media, MotoGP'yi satın aldığını "yakında" açıklayacak
Ferrari, Sainz'ın "adanmışlığına" hayran kaldı

Ferrari, Sainz'ın "adanmışlığına" hayran kaldı

F1 Formula 1
Avustralya GP
Ferrari, Sainz'ın "adanmışlığına" hayran kaldı

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye