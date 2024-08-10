Verstappen: "Gelecekte ne olacağını bilmek istemiyorum"

Verstappen, Red Bull ile olan kontratı 2028 sezonunun ardından sona erecek ve sonrasında ne yapacağına dair önemli bir belirsizlik var.

Hatta bazıları 2025 sonrasında Mercedes'e geçebileceğini dahi düşünüyor.

Fakat Verstappen, geleceğe dair hiçbir şey bilmek istemiyor.

Formula.hu'ya konuşan Verstappen şöyle dedi: "Sürekli gelecekte ne olacağını bilseydiniz ya da gelecek için tavsiyeler alsaydınız, bu son derece sıkıcı olurdu çünkü hata yapmak da önemli bir şey."

"Geleceğin ne getireceğini, neyi başaracağınızı ve neyi başaramayacağınızı bilmek için çabalamamalısınız."

"Pek çok insan falcılara gidiyor - ben bu saçmalığa inanmıyorum. Gelecekte ne olacağını bilmek istemiyorum, bununla ilgilenmiyorum."

"Hayatımı yaşamak istiyorum. Otuz yıl sonra öleceğimi falan bilmek istemiyorum."

"Sadece hayatımı yaşamak istiyorum, eğlenmek istiyorum. Anın tadını çıkarmak istiyorum. Bir noktada F1'de yarışmayı başka şeyler yapmak isteyeceğim."

"Önünüzde ne olduğunu bilmeden, bir şeyleri hissetmeli, o anı kendiniz deneyimlemelisiniz."

"Bu yüzden 17 yaşındaki halime hiçbir şey söylemezdim. Sadece o anı yaşamalısınız."