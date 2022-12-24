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Formula 1 Haberler

Verstappen: "Gelecekte babamla yarışmayı isterim ama o istemiyor"

Max Verstappen, eski F1 pilotu babası Jos Verstappen ile gelecekte bir etkinlikte bir araya gelme olasılığı hakkında konuştu.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Verstappen: "Gelecekte babamla yarışmayı isterim ama o istemiyor"
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Haas pilotu Kevin Magnussen geçmişte, 2021 Le Mans 24 Saat'te ve daha yakın zamanda [aralık ayında] Gulf 12 Saat yarışlarında, babası Jan ile birlikte yarıştı.

Ancak Danimarkalı ailenin aksine Verstappen şu anda ilgisinin tek bir yönde olduğunu, eski McLaren pilotu Jos'un ise onun kadar hevesli olmadığını açıkladı.

Verstappen, "Birlikte yarışmayı ben isterim ama babam şu anda istemiyor, bu yüzden onu ikna etmem gerekiyor." 

"Ralliye tamamen kendini kaptırmış durumda. Umarım önümüzdeki yıllarda bunu başarabiliriz." dedi.

Verstappen'in F1 dışı yarışları sadece gerçek dünyaya özgü değil; Hollandalı aynı zamanda sanal yarışlarda Team Redline için de yarışıyor.

Sanal Spa Francorchamps Altı Saat yarışındaki deneyimi sorulan Verstappen şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse oldukça olaylı geçti."

"Evet, iyiydi ama Eau Rouge'da büyük bir olay yaşadım. Ancak yarışta böyle şeyler olur."

Verstappen, bahsettiği olaya rağmen yarışı ikinci sırada noktaladı.

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