Verstappen: "Gelecek sene başka bir zor sene olacak"

Bu sene Mercedes pilotlarına en yakın isim olan ve şampiyonayı 3. sırada tamamlayacak gibi görünen Verstappen, gelecek sene durumun büyük ölçüde değişmesi konusunda hayale kapılmıyor.

Hollandalı pilot, şampiyonluk mücadelesinin bu seneden daha kolay olacağını düşünmüyor.

Formula 1'in resmi internet sitesine konuşan Verstappen, "Öncelikle her zaman sezona çok yavaş başlıyoruz, bu yüzden sezon başında doğrudan hızlı ve rekabetçi olan bir aracımızın olduğundan emin olmalıyız. Bunu nasıl yapacağız? Açıkçası bunu henüz bulamadık. Bu yüzden yaklaşımımızı değiştirmemiz lazım. Farklı bir çalışma yolu bulmalıyız."

"Operasyonel açıdan iyiyiz. İyi pit stoplar yapıyoruz, stratejilerimiz iyi oluyor. Bu alanda çok fazla kötü şey yok. Bunun dışında güç açısından eksiğiz. Mercedes'le mücadele edebilmek için çalışmamız gereken birkaç şey var."

"Şahsen, onları yakalayabileceğimizi düşünmüyorum çünkü şu anda araçta geliştirebileceğimiz şeyler konusunda çok fazla kısıtlama var. Takımdaki diğer isimler farklı şeyler söyleyebilir. Ancak ben gerçekçiyim. Gelecek sene bunu yapabileceğimizi düşünmüyorum. Gelecek sene de zor bir sene olacak. Umarım biraz daha iyi oluruz ancak yine de Mercedes'i yenmek zor olacak." dedi.

Red Bull Racing'den kış döneminde yapılan açıklamalarda bu sene Mercedes'i mağlup edebilecekleri yönünde yorumlar geliyordu. Buna karşı Verstappen, bu sene de Mercedes'i mağlup edemeyeceklerini erkenden anladığını söyledi.

Verstappen, "Şampiyonada kimsenin olmadığı bir yerdeyim. Bu sene şampiyonluk mücadelesi verebileceğimize asla inanmadım. Yarış dışı kalmaya devam etmezsem, şampiyonayı 3. sırada tamamlayacağım. Genel olarak sıramız bu. 3. sırada yer alıp 60 ya da 10 puan geride olmanızın bir önemi yok çünkü daha yavaş olduğunuz kesin. Neden bu kadar çok yarış dışı kaldığımızı anlamalıyız. Daha iyi iş çıkarmaya çalışmalıyız."

"Araçtan % 110 almaya çalışıyoruz ancak buna rağmen Mercedes'le baş edemiyoruz. Bu yüzden bazen spinler atıyoruz. Bazı şeyler üzerinde çalışıyoruz, aracın dengesini iyileştirmeye çalışıyoruz. Sezon başında araç tahmin edilemez durumdaydı ancak artık sürüş imkansız değil. Sürülebilir bir araç ancak bazen üçüncü sırayı kabullenmek zor olabiliyor. Her zaman daha fazlasını alabileceğim fırsatları değerlendirmeye çalışıyoruz."

"Mercedes'in başarıları beni sinirlendirmiyor. Onlara çok fazla saygım var. Lewis'in Mercedes'te başardıklarını görürken hayal kırıklığı yaşamıyorum. Dürüst olmam gerekirse, gridin % 90'ı o araçla kazanır."

"Bunu söylerken Lewis'e karşı bir şeyim yok. O, harika bir pilot ancak araçları çok baskın. Diğerleri Lewis kadar domine edemezdi ancak durumu kabullenmeli ve maksimumu çıkarmalıyız. Hayal kırıklığı yaşamıyorum. Ben onları yenmek için neler yapabileceğimize odaklanıyorum." dedi.