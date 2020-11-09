Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
FP1:
3 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
18 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
25 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
31 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Gelecek sene başka bir zor sene olacak"

paylaşım
yorumlar
Verstappen: "Gelecek sene başka bir zor sene olacak"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Red Bull pilotu Max Verstappen, 2021 F1 sezonunun bu seneden pek farklı olmayacağı konusunda uyarıda bulundu.

Bu sene Mercedes pilotlarına en yakın isim olan ve şampiyonayı 3. sırada tamamlayacak gibi görünen Verstappen, gelecek sene durumun büyük ölçüde değişmesi konusunda hayale kapılmıyor.

Hollandalı pilot, şampiyonluk mücadelesinin bu seneden daha kolay olacağını düşünmüyor.

Formula 1'in resmi internet sitesine konuşan Verstappen, "Öncelikle her zaman sezona çok yavaş başlıyoruz, bu yüzden sezon başında doğrudan hızlı ve rekabetçi olan bir aracımızın olduğundan emin olmalıyız. Bunu nasıl yapacağız? Açıkçası bunu henüz bulamadık. Bu yüzden yaklaşımımızı değiştirmemiz lazım. Farklı bir çalışma yolu bulmalıyız."

"Operasyonel açıdan iyiyiz. İyi pit stoplar yapıyoruz, stratejilerimiz iyi oluyor. Bu alanda çok fazla kötü şey yok. Bunun dışında güç açısından eksiğiz. Mercedes'le mücadele edebilmek için çalışmamız gereken birkaç şey var."

"Şahsen, onları yakalayabileceğimizi düşünmüyorum çünkü şu anda araçta geliştirebileceğimiz şeyler konusunda çok fazla kısıtlama var. Takımdaki diğer isimler farklı şeyler söyleyebilir. Ancak ben gerçekçiyim. Gelecek sene bunu yapabileceğimizi düşünmüyorum. Gelecek sene de zor bir sene olacak. Umarım biraz daha iyi oluruz ancak yine de Mercedes'i yenmek zor olacak." dedi.

 

Red Bull Racing'den kış döneminde yapılan açıklamalarda bu sene Mercedes'i mağlup edebilecekleri yönünde yorumlar geliyordu. Buna karşı Verstappen, bu sene de Mercedes'i mağlup edemeyeceklerini erkenden anladığını söyledi.

Verstappen, "Şampiyonada kimsenin olmadığı bir yerdeyim. Bu sene şampiyonluk mücadelesi verebileceğimize asla inanmadım. Yarış dışı kalmaya devam etmezsem, şampiyonayı 3. sırada tamamlayacağım. Genel olarak sıramız bu. 3. sırada yer alıp 60 ya da 10 puan geride olmanızın bir önemi yok çünkü daha yavaş olduğunuz kesin. Neden bu kadar çok yarış dışı kaldığımızı anlamalıyız. Daha iyi iş çıkarmaya çalışmalıyız."

"Araçtan % 110 almaya çalışıyoruz ancak buna rağmen Mercedes'le baş edemiyoruz. Bu yüzden bazen spinler atıyoruz. Bazı şeyler üzerinde çalışıyoruz, aracın dengesini iyileştirmeye çalışıyoruz. Sezon başında araç tahmin edilemez durumdaydı ancak artık sürüş imkansız değil. Sürülebilir bir araç ancak bazen üçüncü sırayı kabullenmek zor olabiliyor. Her zaman daha fazlasını alabileceğim fırsatları değerlendirmeye çalışıyoruz." 

"Mercedes'in başarıları beni sinirlendirmiyor. Onlara çok fazla saygım var. Lewis'in Mercedes'te başardıklarını görürken hayal kırıklığı yaşamıyorum. Dürüst olmam gerekirse, gridin % 90'ı o araçla kazanır."

"Bunu söylerken Lewis'e karşı bir şeyim yok. O, harika bir pilot ancak araçları çok baskın. Diğerleri Lewis kadar domine edemezdi ancak durumu kabullenmeli ve maksimumu çıkarmalıyız. Hayal kırıklığı yaşamıyorum. Ben onları yenmek için neler yapabileceğimize odaklanıyorum." dedi.

Schumacher: "F1 için hazırım"

Önceki haber

Schumacher: "F1 için hazırım"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Max Verstappen
Takımlar Red Bull Racing
Editör Basile Davoine

Çok Okunanlar Bugün

F1 film çekimleri için İstanbul'da bazı yollar kapatılacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1 film çekimleri için İstanbul'da bazı yollar kapatılacak

Schumacher: "F1 için hazırım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "F1 için hazırım"

"Perez'in sponsorluk getirisi söylendiği kadar büyük değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

"Perez'in sponsorluk getirisi söylendiği kadar büyük değil"

Button: "Bu Hamilton benim tanıdığım pilot değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Button: "Bu Hamilton benim tanıdığım pilot değil"

Coulthard: "Vettel'in dönemi bitti"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Coulthard: "Vettel'in dönemi bitti"

Leclerc: "Vettel gelişimime çok yardımcı oldu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Vettel gelişimime çok yardımcı oldu"

F1 2020: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
Haber video
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

F1 2020: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

Allison: "Dominasyonun bitmesi diğer takımlara değil, Mercedes'e bağlı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Allison: "Dominasyonun bitmesi diğer takımlara değil, Mercedes'e bağlı"

Son Haberler

Verstappen: "Gelecek sene başka bir zor sene olacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Gelecek sene başka bir zor sene olacak"

Schumacher: "F1 için hazırım"
F1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "F1 için hazırım"

"Perez'in sponsorluk getirisi söylendiği kadar büyük değil"
F1 Formula 1 / Son dakika

"Perez'in sponsorluk getirisi söylendiği kadar büyük değil"

Alfa Romeo, 2021 pilotlarına Ferrari ile birlikte karar vermiş
F1 Formula 1 / Son dakika

Alfa Romeo, 2021 pilotlarına Ferrari ile birlikte karar vermiş

Çok Okunanlar

1
Formula 1

F1 film çekimleri için İstanbul'da bazı yollar kapatılacak

2
Formula 1

Schumacher: "F1 için hazırım"

3
Formula 1

Button: "Bu Hamilton benim tanıdığım pilot değil"

4
Formula 1

Coulthard: "Vettel'in dönemi bitti"

5
MotoGP

Quartararo: "Alışılmadık MotoGP formu canımı yakıyor"

55dk

Son Haberler

Verstappen: "Gelecek sene başka bir zor sene olacak"
F1

Verstappen: "Gelecek sene başka bir zor sene olacak"

Schumacher: "F1 için hazırım"
F1

Schumacher: "F1 için hazırım"

"Perez'in sponsorluk getirisi söylendiği kadar büyük değil"
F1

"Perez'in sponsorluk getirisi söylendiği kadar büyük değil"

Alfa Romeo, 2021 pilotlarına Ferrari ile birlikte karar vermiş
F1

Alfa Romeo, 2021 pilotlarına Ferrari ile birlikte karar vermiş

F1 film çekimleri için İstanbul'da bazı yollar kapatılacak
F1

F1 film çekimleri için İstanbul'da bazı yollar kapatılacak

Son Videolar

Emilia-Romagna GP: Grid pozisyonları 01:01
Formula 1

Emilia-Romagna GP: Grid pozisyonları

F1 takımları 2021'e nasıl hazırlanıyor? 07:22
Formula 1

F1 takımları 2021'e nasıl hazırlanıyor?

Imola F1 pisti hakkında bilmeniz gerekenler 06:56
Formula 1

Imola F1 pisti hakkında bilmeniz gerekenler

Grand Prix Greats – Imola en iyi anlar 05:33
Formula 1

Grand Prix Greats – Imola en iyi anlar

Mercedes yarış değerlendirmesi - Portekiz GP 19:08
Formula 1

Mercedes yarış değerlendirmesi - Portekiz GP

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.