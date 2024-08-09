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Formula 1 Belçika GP

Verstappen: "Geleceğim konusunda duygularımla hareket etmeyeceğim"

Red Bull pilotu Max Verstappen, geleceği konusunda duygularıyla hareket etmeyeceğini dile getirdi.

Ezel Tan
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen Formula 1 kariyeri boyunca Red Bull ile çalıştı ve takımıyla etkileyici başarılar elde etti. Ancak durum yavaş yavaş değişiyor ve Verstappen de kaçınılmaz olarak geleceğin ne getireceğini düşünüyor.

Resmi olarak sözleşmesi 2028'de sona eriyor fakat padokta  Max'in takımdaki mevcut durumdan memnun olmadığı ve erken ayrılabileceği söylentileri var.

Fakat kendisine göre sadece duygularına güvenerek herhangi bir karar vermeyecek.

Formula.hu'ya konuşan Verstappen, "Sanırım her şeyden önce duygulara dayalı kararlar vermemek gerekiyor. Bu her zaman geri tepebilir."

"Ayrıca ben sabırlı bir insanım ve bazı durumlarda endişeye kapılmak gibi bir yönüm yok."

"Elbette takımla geçmişe dayalı çok uzun bir ilişkim var ve bunu takdir ediyorum. Formula 1'de her zaman örneklerini bulamasanız da sadakat çok önemli bir niteliktir. Neyse ki bende var - bence ekibimizde de var ve bu da çok önemli." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Verstappen'i etkileyen faktörlerden birinin 2026'da Red Bull Racing'in kendi güç ünitelerine geçecek olması gibi görünüyor.

Dayanıklılık ve performans seviyesi konusunda soru işaretleri olan Verstappen, takımdaki kilit isimlerin ayrılmasından dolayı da takımdaki durumunu sorguluyor.

Verstappen, "Başarılı olacağımıza çok inanıyorum ama gerçekçi olmak lazım. Rakiplerimiz yüz yıldır motor üretiyor, çok fazla deneyime sahipler. Tabii ki biz de çok sayıda iyi ismi ekibe davet ettik."

"Ancak ben bir tür orta yolu tercih ediyorum: Aşırı iyimser olmak istemiyorum, ancak düpedüz kötümser de olmak istemiyorum. Sadece sabırlı olmak zorundayım. Bazı şeyleri değerlendirmek için birçok faktörün bir araya gelmesi gerekiyor."

"Bunlar sadece 2026 ile ilgili değil, aynı zamanda daha uzak bir gelecekle ilgili. Fakat sorun yok, yeterince sabrım var." dedi.

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