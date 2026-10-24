Formula 1 Amerika GP

Verstappen: “Geleceğe odaklanıyorum ve yarışların tadını çıkarıyorum”

Horner’ın yeni çıkan otobiyografisi hakkında konuşan Max Verstappen, kitabı okumadığını ve geçmişte yaşananları doğrulamanın ya da yalanlamanın ilgisini çekmediğini söyledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 24 Eki 2026 16:20

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Red Bull’un eski patronu Christian Horner’ın F1 kariyerini ve takımdaki yıllarını anlattığı "Drive" adlı otobiyografisinin yayınlanmasının ardından, Austin hafta sonunda Max Verstappen’e kitap hakkında sorular soruldu. Kitapta babası Jos Verstappen ile birlikte sıkça anılan ve 2016 yılında Toro Rosso’dan Red Bull’a geçiş sürecine dair detaylara yer verilen dört kez dünya şampiyonu pilot, geçmiş konuların yeniden gündeme getirilmesinden hoşlanmadığını belirtti.

Kendisinin ve babasının kitabı okuyup okumadığı sorulduğunda esprili bir dille yanıtlayan Hollandalı pilot, tamamen bugüne ve geleceğe odaklandığını vurguladı.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

Verstappen, basının sorusuna şöyle cevap verdi: "Neden sadece benim ve babamın okuyup okumadığını soruyorsunuz? Annem ya da kız kardeşim okumuş olamaz mı? Sonuçta Christian ile uzun yıllar birlikte çalıştık, kitapta yer almamız normal.”

“Dürüst olmak gerekirse ben pek kitap okumam, bu kitabı da okumadım. Ayrıca takımın geçmiş bir dönemi hakkında gelip de 'Şurası doğru, burası yanlış, ben şöyle düşünüyorum, buna katılmıyorum’ gibi şeyler söylemek de anlamsız.”

“Bütün o yaşananlar geçmişte kaldı. Birlikte harika zamanlar geçirdik, uzun yıllara dayanan çok güzel bir iş ilişkimiz oldu.”

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Ancak benim için en önemli şey, tam olarak burada ve şu anda ne yaşandığıdır.”

“Bu hafta sonuna ve önümüzdeki yıllara odaklanmış durumdayım. Takım içinde çok iyi vakit geçiriyorum.”

“Elbette zamanla insanlar değişti, gelenler ve gidenler oldu ancak benim açımdan geçmişte neyin yaşanıp neyin yaşanmadığını burada tekrar açıklamanın hiçbir anlamı yok.”

“Sadece geleceğe odaklanıyorum ve yarışların tadını çıkarıyorum."

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- Motorsport.com Ekibi

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