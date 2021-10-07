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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Verstappen: "Geçen yıl Türkiye, bizim için en iyi pist değildi"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Türkiye Grand Prix'sinin geçen yıla kıyasla kendileri için daha iyi geçmesini ümit ediyor.

Verstappen: "Geçen yıl Türkiye, bizim için en iyi pist değildi"

Red Bull, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Türkiye Grand Prix'sinde, Honda'ya teşekkür adına özel bir renk düzeniyle mücadele edecek.

Geçen yılki yarışta podyuma çıkamayan Max Verstappen, pistin bu yıl tamamen farklı şartlara sahip olacağını ve bu sebeple de durumun herkes için sıra dışı olabileceğini söyledi.

Verstappen, "Geçen yılki Türkiye Grand Prix'si, takımımız için en iyisi değildi fakat bu yıl şartlar tamamen farklı olacak. Umarım asfalt daha yüksek bir yol tutuşa sahip olur."

"Sanırım hafta sonu herkes için biraz yeni olacak ve öğrenecek çok şeyimiz var. Ne kadar rekabetçi olacağımızı ben de merak ediyorum." dedi.

Verstappen, bu hafta sonu yarışacakları renk düzeni hakkında da olumlu konuştu.

"Elbette özel bir şey. Tüm takım ve Honda, Japonya'da yarışamayacak olmamız nedeniyle üzgün fakat Türkiye'de farklı bir şey yapabilmemiz harika. Bir aracın, tek bir yarış için farklı renklerde olması her zaman farklıdır ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum."

"Honda ile çok güzel anılarımız oldu ve en güzelleri tabii ki galibiyetle alakalı. Özellikle Honda ile ilk zaferim çok duygusaldı. Honda ile çalışmaktan onur duyuyum. Her yarışta inanılmaz derecede motiveler ve her zaman mümkün olan en iyi sonucu elde etmek için çaba gösteriyorlar. Onlarla çalışmaktan çok memnunum."

"Japonya Grand Prix'sini seviyorum ve bu yıl yapılamayacak olması üzücü. En çok da Formula 1'e böylesine tutkulu olan taraftarları özlüyorum. Umarım bu hafta sonu aracımızın renk düzenini beğenirler." dedi.

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