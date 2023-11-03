Verstappen: "Geçen yıl öğrendiklerimizi sadece bir antrenman seansında test edebileceğiz"

Red Bull geçen yıl Brezilya'da en hızlı takım değildi ve iki pilot da yarışta podyum mücadelesi vermekte zorlandı.

Bu yıl cuma günü yağmur beklenirken, diğer günler kuru zeminde geçecek.

Sözlerine cuma günü çok fazla yağmur beklendiğinin söylenmesini yorumlayarak başlayan Verstappen, "Burada çok fazla rakım farklı olduğu için elbette su birikintileri oluyor."

"Sıralama turları her zaman biraz kaotik geçiyor."

"Tur zamanını ayarlamak için doğru zamanda pistte olmanız gerekiyor. Elbette aracı ve sürüş yüksekliğini ayarlamak da zorlaşıyor çünkü sıralama turları yağmur altında geçip, pazar günkü yarış kuru zeminde olduğunda her zaman işiniz zor oluyor."

"Umarım FIA yağmur yağdığında bazı şeyleri değiştirmemize izin verir."

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing

Verstappen sözlerine şöyle devam etti: "Pazar günü her halükarda kuru olacak gibi görünüyor ama asla bilemezsiniz."

"Burası çok fazla viraj olmasa bile çok teknik bir yapıya sahip."

"Buraya gelmekten her zaman keyif aldım. Bana verilen destek de her zaman harika oldu . Umarım yine harika bir hafta sonu olur."

Son olarak galibiyet ihtimallerini şöyle yorumladı: "Bu hafta sonu kazanır mıyız bilmiyorum. Geçen yıl burada harika bir yarış hafta sonu geçirmedik. Şimdi de Sprint formatıyla hemen en üst noktaya çıkmak zorlaşmış durumda."

"Geçen yılın neden o kadar iyi olmadığına dair birkaç fikrimiz vardı ama bu yıl her şeyin daha iyi olduğundan emin olmak için tek bir antrenman seansımız var."

"Burada çok fazla yüksek açılı viraj var, ki virajların çoğu da düşük hızlı. Aracımızın düşük hızlı virajlarda harika olduğunu düşünmüyorum. Bakalım, göreceğiz."

Endişeli olup olmadığı sorusuna Verstappen, "Evet! Geçen yıl kesinlikle harika bir hafta sonu değildi. Kesinlikle daha iyisini yapmaya çalışmamız gerekecek." cevabını verdi.