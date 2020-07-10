Verstappen: "Geçen haftaya kıyasla çok daha iyi başladık"

Denge sorunlarıyla boğuşan Red Bull, cuma günü yine sıkıntılı bir gün geçirdi ve Alex Albon gün boyunca pek çok kez spin attı.

Max Verstappen için daha kolay bir gün olsa da, Hollandalı pilot da araçtan pek mutlu değildi.

Buna rağmen genç sürücü, ikinci antrenman seansını ilk sırada tamamlamayı başardı.

Hollandalı pilot, seans sonrası verdiği demeçte aracın geçen haftaya kıyasla çok daha iyi durumda olduğunu ve daha iyi başladıklarını söyledi.

Genç sürücü, "Hislerimiz geçen Cuma'dan çok daha iyiydi. Araçta hakkında daha fazla şey öğrendik."

"Geçen hafta çok mutlu değildik, bu yüzden bazı şeyleri düzeltmeye çalıştık ve şu ana kadar her şey çok iyiydi. Doğru yönde gidiyoruz."

"Yarışı kazanmak için doğru pakete sahip olup olmadığımızı bilmiyorum, Pazar günü öğreneceğiz. Yarın neler olacağını görelim, ama elbette cuma günü, geçen haftaya göre çok daha olumluydu." dedi.

Eğer beklenen fırtına gelirse ve cumartesi hem sıralama turları hem de yarış gerçekleştirilemezse, o zaman pazar günkü yarışın gridi bugünkü antrenman sonuçlarına göre şekillenebilir.

Bununla ilgili Verstappen, "Şimdilik geçici olarak pole pozisyonundayım. Yarın sıralama turlarını yapıp yapamayacağımızı göreceğiz. Ama bence yarın yapamasak bile pazar yapacağız." dedi.