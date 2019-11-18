Verstappen: "Gasly'nin podyumu inanılmaz"

Gasly, 2019'a Red Bull'da Verstappen'in takım arkadaşı olarak başladı fakat ilk yarışlarda sorunların ardından koltuğunu Alex Albon'a kaybetti ve Toro Rosso'ya gönderildi.

Gasly'nın gösterdiği bu performans Red Bull'un patronu Christian Horner'dan övgü alırken, kendisini öven isimlerden birisi de Hamilton'dı.

İngiliz pilot, Gasly'nin zor bir dönem geçtiğini ve buna rağmen ortaya koyduğu performansın "inanılmaz" olduğunu dile getirdi.

Hamilton, "Bunu görmek güzeldi. Özellikle, bir takımdan diğerine geçtiği bu yolculuktan sonra bunu yapması... Böyle bir şeyi başarması harika." dedi.

Verstappen ise sezon başındaki kötü performansına rağmen Gasly'nin hızlı olduğunu bildiğini dile getirdi ve eski takım arkadaşını övdü.

Verstappen, "Onun podyumunu nasıl mı değerlendiriyorum? Bence inanılmaz. Geri kalanların en iyisi olmak zaten iyi bir sonuç. O zaman beladan uzak kalırsanız ve diğer insanlar hata yaparsa, bunlardan faydalanabilirsiniz. Pierre'i burada görmek çok güzel. Bu, Toro Rosso'nun bu yılki ikinci podyum oldu ve bu yüzden bundan oldukça mutlu olmalılar."

"Her zaman Gasly'nin iyi bir sürücü olduğunu biliyordum. Bu yıl başında işler istediği gibi gitmedi ama gördüğümüz üzere Pierre çok güçlü bir sürücü ve Toro Rosso'da yeniden kendi buldu."

"Bu yarıştan önce de iyi sonuçlar almıştı. Bu onun için daha da büyük bir motivasyon olacak." dedi.

Öte yandan Gasly, ikinci olabilmek için son düzlükte Hamilton'a karı yerini korumak zorunda kaldı.

Gasly, "İlk podyumunuzun geldiğini görüyorsunuz, ama sonra arkanıza bir dünya şampiyon geliyor ve limitlerinizi zorluyorsunuz. Kendimi elimden geldiğince savunmaya çalıştım. Son virajdan çıkarken tamamen gaza bastım ve motordan her beygirin orta çıkmasını umdum. Geçiş butonuna basıyordum, kokpitin içinde aşağı doğru kaydım, onun ön kanadını görmeye başladım ve beni geçmemesi için dua ettim!" dedi.