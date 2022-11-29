Verstappen: "Gasly harika bir sürücü, ona en iyisini diliyorum"

Red Bull bünyesinde 2017 sezonunda Formula 1'e giren ve -2019 sezonundaki kısa Red Bull dönemi hariç- beş sezondur Toro Rosso/AlphaTauri renkleriyle mücadele eden Gasly, gelecek sezon için Alpine ile anlaştı ve Red Bull defterini kapattı.

Takımdan ayrılmasına rağmen Verstappen, Sergio Perez ve Yuki Tsunoda ile geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Honda Racing Teşekkür Günü'ne katılan Gasly, bu üç pilot tarafından saygıyla anıldı.

Gasly'yi "inanılmaz bir sürücü" olarak tanımlayan Verstappen, "Pierre, seninle geçmişimiz çok eskilere dayanıyor."

"Go-kart'ta çok erken yaşlarda birbirimize karşı yarışmaya başladık ve sonra tabii ki ikimiz de Red Bull ailesinin bir parçası olduk. F1'de de takım arkadaşı olduk ve senin inanılmaz yetenekli olduğunu biliyorum."

"Şimdiye kadar başardığın her şeyi başarmak için her şey için gerçekten çok çalıştın. AlphaTauri'de de gerçek bir takım lideri oldun, buna büyük saygı duyuyorum ama aynı zamanda yeni bir yoldan gitmek istemeni de anlıyorum."

"Seni ailenin bir parçası olarak görmek harikaydı, çünkü iki takım ama büyük bir aile. Ama aynı zamanda senin için, gelecek için ve özellikle de önümüzdeki yıllar için gerçekten heyecanlıyım."

"Daha önce de söylediğin gibi, belki yollarımız tekrar kesişir. Hepimiz hâlâ çok genciz - Checo biraz daha yaşlı!"

"Sen harika bir sürücüsün ve sana gerçekten en iyisini diliyorum, ama yine de birbirimizi göreceğiz. Umarım önümüzdeki yıl senin için yeni hayatında harika bir başlangıç olur." dedi.

Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Max Verstappen, Sergio Perez Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Arkadaşlarının övgülerini kabul etmenin yanı sıra Gasly, AlphaTauri pilotu olarak son gününü Honda etkinliğinde geçirmenin "duygusal" olduğundan bahsetti.

Gasly, "Gerçekten çok özel bir gündü, Honda ve AlphaTauri sürücüsü olarak son günümdü ve bunu kutlamak için çok güzel bir yoldu."

"Duygusal bir etkinlikti, nitekim 2020'de Monza'da galibiyete ulaştığım AlphaTauri AT01 ile piste çıktım, hem de Honda ile ilk Super Formula galibiyetini elde ettiğim Motegi'de!"

"Muhtemelen bu defteri kapatmanın en iyi yoluydu." dedi.