Verstappen: "Galibiyete bu kadar yakın olmak son derece pozitif"
Max Verstappen, Avusturya Grand Prix'sini ikinci sırada tamamlayarak bu sezonki ikinci podyumunu elde etmesinin ardından basına konuştu.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images
Yarışın genel olarak kendileri adına iyi geçtiğini belirten Hollandalı pilot, aracın temposundan memnun olduğunu söyledi. Yarışın gidişatını ve yaşadığı ufak sorunları değerlendiren Verstappen, şu ifadeleri kullandı: "Bizim için çok iyi bir yarış oldu. İlk birkaç tur oldukça eğlenceliydi, sonrasında ise tamamen lastikleri doğru yönetmeye odaklandık.”
Max Verstappen, Red Bull
Fotoğraf: Eric Le Galliot
“Yarışın ilk yarısında oldukça iyi bir performans aralığındaydım ancak sonrasında araçta bazı küçük sorunlar baş gösterdi ve bu da ritmimi biraz düşürdü.”
“Yine de ikinci olmak ve galibiyete bu kadar yakın olmak son derece pozitif.”
“Sıralama turlarındaki kazada dizlerimi çarpmıştım, o pek hoş değildi ama bugün sürüş yaparken bir sorun olmadı, gayet iyi hissettim."
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