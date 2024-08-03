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Formula 1 Belçika GP

Verstappen: "Galibiyet sayımı umursamıyorum"

Max Verstappen, Formule1.NL'e verdiği röportajda geleceğe dair düşüncelerini paylaştı.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Formula 1 kariyerinin sosyal yaşamına etkisinden ve gelecekte nasıl bir hayat yaşamak istediğinden bahsetti.

Genç yaşta dünya şampiyonu olan ve birçok rekoru elinde bulunduran Hollandalı pilot, tüm bu başarıların ardından hayatın tadını çıkarmanın da önemli olduğunu söyledi.

"Bu 'beklentiler' olayını hiçbir zaman çok önemsemedim. Kendime, her yıl elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığımı söylüyorum." 

"Çünkü bir pilotun hayali dünya şampiyonu olmak ve benzeri şeylerdir. Ama bunlar, işini yeterince iyi yaparsan olabilecek şeyler."

"Ve tabii ki doğru takımda olmalısın. Yine de yaşadığım her şey en çılgın beklentilerimi bile aştı. Ama tekrar ediyorum, bununla hiç ilgilenmedim."

"61 zafer, hiç, ya da bir: pek umursamadım.”

"Hayatını bir kez yaşarsın."

"Formula 1 dışında arkadaşlarım ve ailemle zaman geçirerek keyif alıyorum. Sadece, güzel şeyler yaparak.

"Şu anda tabii ki istediğim kadar sık yapamıyorum, çünkü yarışlar için çok fazla seyahat ediyorum." 

"Bu durum şu anda sporun bir parçası, ama hayatımın kalitesine baktığımda beni bir noktada yıpratıyor."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Erik Junius

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