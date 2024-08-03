Verstappen: "Galibiyet sayımı umursamıyorum"
Max Verstappen, Formule1.NL'e verdiği röportajda geleceğe dair düşüncelerini paylaştı.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Max Verstappen, Formula 1 kariyerinin sosyal yaşamına etkisinden ve gelecekte nasıl bir hayat yaşamak istediğinden bahsetti.
Genç yaşta dünya şampiyonu olan ve birçok rekoru elinde bulunduran Hollandalı pilot, tüm bu başarıların ardından hayatın tadını çıkarmanın da önemli olduğunu söyledi.
"Bu 'beklentiler' olayını hiçbir zaman çok önemsemedim. Kendime, her yıl elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığımı söylüyorum."
"Çünkü bir pilotun hayali dünya şampiyonu olmak ve benzeri şeylerdir. Ama bunlar, işini yeterince iyi yaparsan olabilecek şeyler."
"Ve tabii ki doğru takımda olmalısın. Yine de yaşadığım her şey en çılgın beklentilerimi bile aştı. Ama tekrar ediyorum, bununla hiç ilgilenmedim."
"61 zafer, hiç, ya da bir: pek umursamadım.”
"Hayatını bir kez yaşarsın."
"Formula 1 dışında arkadaşlarım ve ailemle zaman geçirerek keyif alıyorum. Sadece, güzel şeyler yaparak.
"Şu anda tabii ki istediğim kadar sık yapamıyorum, çünkü yarışlar için çok fazla seyahat ediyorum."
"Bu durum şu anda sporun bir parçası, ama hayatımın kalitesine baktığımda beni bir noktada yıpratıyor."
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Erik Junius
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Kalff: "Verstappen'in asıl rakibi Norris değil, Piastri"
Red Bull gece çalışma yasağına uymayarak Verstappen'in motorunda hangi değişiklikleri yaptı?
Yarış temposu analizi: 2024 Belçika GP'nin favorisi kim?
Norris'ten Red Bull'a sert eleştiri: "Perez'in yerine Sainz'ı almalıydınız"
Audi, Red Bull'un Wheatley açıklamasına hazırlıksız yakalandı
Red Bull'un Gasly'yi kovmadan önce söyledikleri, Perez'i endişelendirmeli mi?
Son Haberler
Rosberg: "Antonelli, ilk olarak Williams'a gitmeli"
Steiner'a göre Hamilton bu sezon hâlâ şampiyon olabilir
Mercedes güncellenmiş tabanı Zandvoort'a getirecek
MotoGP Britanya GP Sprint: Zaferin adı Bastianini, Martin ikinci, Bagnaia kaza yaptı!
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar