Verstappen: "Galibiyet rekoru değil, hataları en aza indirmek önemli"

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Max Verstappen, kariyerinin ikinci şampiyonluğunu elde ettiği 2022 sezonunda, performansıyla ses getirdi ve yapılan 22 yarışın 15'ini kazandı.

2021'deki son yarışın son turunda Lewis Hamilton'ı geçerek şampiyonluğa ulaşan Red Bull pilotu, bu kez sezonun bitimine dört yarış kala şampiyon oldu.

Geçmişte hiç kimse bir sezonda 13 zafer alamamıştı. Bu açıdan rekoru eline geçiren Verstappen, aynı zamanda hatasız sürüşü ve tutarlı sonuçlarıyla da dikkatleri üzerine çekmiş oldu.

Verstappen, 2022 sezonuyla ilgili kendisini gururlandıran şeyin galibiyet sayısı olmadığını dile getirdi.

Verstappen, "Açıkçası mutlu olduğum şeyin bu olduğunu söyleyemem. Daha çok mümkün olduğunca az hata yapmaya çalıştım."

"Bu konuda her yıl kendimi daha da geliştirdiğimi düşünüyorum ve bu, her zaman üzerinde çalışmak istediğim bir şey."

"Bir sezonda motor veya araç sorunları nedeniyle yarış dışı kalabilirsiniz fakat aynı zamanda bizim yaptığımız hatalar nedeniyle yaşanan yarışı dışı kalmalar da olabilir."

"Dolayısıyla şampiyonluk için mücadele ederken bu tür durumları en aza indirmeye çalışmalısınız." dedi.