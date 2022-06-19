Verstappen, galibiyet için Sainz'la çekişmeyi bekliyor

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Max Verstappen, Montreal'deki yarışta hem kuru hem de ıslak zeminde çok iyi bir tempo yakalarken, rahat şekilde pole pozisyonunu kazandı.

Bu hafta sonu RB18'de epey mutlu görünen Hollandalı pilot, sıralama turlarıyla alakalı Motorsport.com'a şöyle konuştu: "Şartlar gerçekten zordu. İlk bölüm zaten başlı başına zor bir seanstı."

"Görüş seviyesi çok düşüktü. Önümüz açıkken tur atmak zordu, herkes boşluk bulmaya çalışıyordu. Fakat bu boşluğu bulmak için yavaşladığınızda lastik soğuyor ve tekrar zorlamaya başladığınızda yol tutuş kalmıyor. Lastik sıcaklığını korumak çok zordu."

"Q1 kesinlikle çok zordu fakat Q2 ve Q3'te pist büyük oranda kurdu. Bu da lastiklerle ilgili sıcaklığı korumamıza yardımcı oldu."

"Genel anlamda bu hafta sonu Bakü'ye oranla çok daha kolay geçti. En başından beri her şey yolundaydı, ki bu iyi bir şey. Bu farklı bir pist ve araçtan farklı şeyler istiyor."

Yarışta galibiyet için kiminle çekişmeyi beklediği sorusuna Verstappen, "Cuma günkü uzun sürüşlere bakarsak, Ferrari ile çok yakın görünüyoruz. Bu yüzden Carlos'la aramızda yakın bir mücadele olmasını bekliyorum."

"Neler olacağını asla bilemezsiniz ama normal bir yarışta Alpine ve Alonso bizim rakibimiz değil."

"Fernando ile ilk çizgiyi paylaşmak güzel bir şey. Elbette yaşlanıyor ama hâlâ çok hızlı. Onun çok iyi başladığını biliyorum, [startta] hazır olmam gerekiyor." cevabını verdi.

Ferrari son yarışlarda sorunlar yaşarken, Red Bull için her şey yolunda gidiyor.

Bu konuda Verstappen, "Bizim de sorunlarımız vardı."

"Şimdi sadece mümkün olduğunca tutarlı sonuçlar almaya çalışıyorum. Charles'ın bu yarışta arka tarafta olduğunu biliyorum ama kendi performansımıza odaklanmalıyız."

"Dayanıklılık çok önemli bir faktör ve açık konuşmak gerekirse bu kadar önemli olmasını beklemiyordum. Sezon başında Ferrari'nin de bizim de sorunlarımız oldu. Fakat bence bunun nedeni herkesin limitte olması ve aynı zamanda araçların hâlâ çok yeni oluşu." dedi.

Perez'in kazası sorulduğunda ise, "Böyle şeyler her zaman olabilir. Pist çok kaygandı ve bunun olması elbette üzücü." dedi.

Fernando Alonso, Alpine F1 Team, pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, Carlos Sainz, Ferrari, in the post Qualifying Press Conference Fotoğraf: Motorsport Images