Verstappen: "Galibiyet için Sainz'ı hata yapmaya zorladım"
Monza'da arka arkaya 10. galibiyetine ulaşan Max Verstappen, ilk turlarda kovaladığı Carlos Sainz'ı hataya zorlamak zorunda kaldığını söylüyor.
Monza'da mücadeleye ikinci sıradan başlayan Verstappen, ilk 15 turu Sainz'ın arkasında geçirdi ve birçok deneme yapsa da bir türlü rakibini geçemedi.
Sainz'ın bir blokajının ardından fırsat yakalayan Verstappen, rakibini Roggia'da geride bıraktı ve liderliğe yükseldi.
Sonrasında klasik bir Verstappen yarışı izledik; farkı kontrol altında tuttu, gerektiğinde açtı ve son turlarda rölantiye alarak damalı bayrağı ilk sırada gördü.
Arka arkaya 10. zaferini alan ve Sebastian Vettel'in 10 senelik rekorunu kıran Verstappen, galibiyet için ilk turlarda Sainz'ı epey zorladığını söylüyor.
İlk olarak rekor hakkında konuşan Verstappen, "Böyle bir şeyin mümkün olduğuna asla inanmazdım. Ama bugün bunun için çalışmak zorundaydık, bu da işleri çok daha eğlenceli hale getirdi."
"Yarış boyunca lastikler konusunda iyi olduğumuzu düşünüyorum, ancak Ferrari çok hızlıydı. İlk virajda yakın kalabilmek ve hamle yapmak çok zordu, dolayısıyla onları hataya zorlamak için çalıştım."
"Neyse ki bir hata geldi, bu sayede ikinci virajda daha iyi bir çekiş yakalayabildim. Sonrasında da kendi yarışımıza odaklanabildik."
"Sabırlı olmaya çalıştım, önümde uzun bir yarış olduğunu biliyordum. Ferrari'nin arka lastiklerinin bitmeye başladığını görebiliyordum. Bu yüzden sadece doğru zamanı seçmem gerekiyordu." dedi.
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