Verstappen galibiyet beklemiyor: "McLaren çok hızlı, puan kaybını en aza indirmeliyim"

Sıralama turlarında, yağmur altında en iyi dereceyi yapan Max Verstappen, grid cezası nedeniyle 11. başlayacak.

Cuma günü kuru zemindeki yarış temposunda McLaren'ın Red Bull'a kıyasla en hızlı takım olarak öne çıktığı görülmüştü.

Buna karşılık McLaren, Red Bull'un en hızlısı olduğunu işaret ediyor.

Sıralama turlarının ardından konuşan Verstappen, şöyle dedi: "Bugün o kadar önemli değil çünkü yarın hava kuru olacak, hava daha sıcak olacak ve lastiklerde iyi olmamız ve tabii ki 10 sıra geriden başladığımız için yükselmemiz gerekiyor."

"Yani biraz daha zorlu geçecek. Son iki yıldaki gibi olmasını beklemiyorum. Etrafımızdaki araçların oldukça hızlı olduğunu görüyoruz."

"İlerleme çalışacağız, Ferrari'lerle, Mercedes'lerle ve biraz da şansımız varsa belki McLaren'lerle mücadele etmeye çalışacağız fakat her şey kendi hızımıza bağlı."

Yarış için stratejisi sorulduğunda Verstappen, "İlk turdan sağ çıkmaya çalışacağım ve sonrasında yükselmeye odaklanacağım."

"Diğer araçlardan biraz farklı bir lastik stratejimiz olacak, bu yüzden yarışta bunun nasıl ilerleyeceğini bekleyip görmemiz gerekiyor."

"Yükselme konusunda son iki yılda yaptığım kadar kendime güvenmiyorum."

"Bunu daha çok bir hasar sınırlama yarışı olarak görüyorum. Fakat en azından bugün alabileceğimiz en iyi start pozisyonunu aldık."

İlk üç sıralama Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Aracın bu hafta sonu daha iyi olup olmadığı sorusuna Verstappen, "Genel olarak dengenin biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum."

"En hızlı olmak için yeterli olacak mı, emin değilim. Fakat umarım her şeyi biraz daha kontrol altına alabiliriz." cevabını verdi.

Red Bull ilginç şekilde geçiş yapması gereken bir yarışta daha büyük bir arka kanadı tercih etti ve bu kanat daha yüksek yere basma gücü sağlasa da, en yüksek sürati olumsuz etkiliyor.

Bu seçim hakkında Verstappen, "Bu kanatta kendimi biraz daha güvende ve rahat hissettim. Bu yüzden yarın da böyle olmasını umuyorum."

"Yarın da biraz daha sıcak, dolayısıyla daha fazla kayma göreceğiz. Umarım benim için daha iyi olur. Fakat örneğin McLaren'e baktığınızda, çok daha küçük bir kanat kullanıyorlar. Onlar için işe yarıyor gibi görünüyor fakat dün benim için pek işe yaramadı."

"Yani ortada biraz farklı bir strateji var. Nasıl sonuçlanacağını yarın öğreneceğiz. Önümdeki araçları geçmek zorundayım."

"DRS etkisi burada oldukça büyük ama bence lastiklerde iyi olmak daha önemli. Çünkü lastiklerde iyiyseniz, insanları geçebilirsiniz." dedi.

Kazanma şansı hakkında Verstappen, "McLaren'ın cuma günkü temposuna baktığımızda inanılmaz derecede güçlü olduklarını gördük."

"Gerçek çok rahat görünüyorlar. Tabii ki biraz daha geriden başlıyorlar fakat çok hızlılar ve ön taraf için, liderlik için oldukça hızlı şekilde mücadele edecekler."

"Elbette bu biraz da benim ilk turu nasıl geçeceğime bağlı. Biraz daha geriden başlamak ve farklı lastiklerle yarışmak nasıl olacak bilmiyorum."

"Etrafımızdaki çoğu takımın iki sert lastiği var, bizim yok. Şu an için bunun daha iyi olup olmadığını bilmiyorum."

"Ben bu yarışı bir hasar sınırlama olarak görüyorum." dedi.