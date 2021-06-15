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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Verstappen, Fransa'da "podyumun en üst basamağını" hedefliyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, Mercedes'in daha güçlü olmasını beklediği Fransa'da galibiyet olmayı umut ediyor.

Verstappen, Fransa'da "podyumun en üst basamağını" hedefliyor

Red Bull pilotu Max Verstappen, Bakü'de lider giderken lastiğinin patlamasıyla beraber kaza yapmış ve yarış dışı kalmıştı.

Sonrasında yarış tekrar başladı ve Verstappen'in şampiyonadaki rakibi Lewis Hamilton ilk virajda pist dışına taşarak en geriye düştü.

Bu, Verstappen'in şampiyonadaki pozisyonunu koruduğu anlamına gelirken, yarışı Hollandalı pilotun takım arkadaşı Sergio Perez kazandı.

Fransa GP öncesi açıklamalarda bulunan Verstappen, "Tabii ki Bakü'de kazanmak isterdim ve açıkçası Bakü'de kazanma yolunda olduğumuzu söylemek adil olur. Fakat bu, bir yarış ve böyle şeyler olabiliyor. Bazen her şey sizin elinizde olmuyor, bu yüzden çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Hâlâ şampiyona lideriyiz ve tabii ki daha fazla puan farkıyla önde olmak isterdim, fakat durum bu."

"Şampiyonluk için savaşan ve aynı zamanda puan alan iki araca sahip olmak harika. Bakü bunun ve ne yapılması gerektiğinin çok iyi bir örneği oldu. Checo'nun takımlar şampiyonasında Mercedes'le olan farkı daha da artırması ve sürücüler şampiyonasında üçüncü sıraya çıkması harika."

"Şimdi kendimi iyi hissediyorum ama Mercedes'in normal pistlerde yine çok güçlü olacağına eminim. Bu yüzden zorlamaya ve sonuna kadar gelişmeye devam etmeliyiz. Çünkü asla yeterli olmuyor."

"Şimdiye kadar sezon bizim için çok iyi geçse de önümüzde çok fazla yarış olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Şimdiye kadar sahip olduğumuz sonuçlardan ve şampiyonaya liderlik etmemizden memnunum. Fakat Abu Dhabi sonrasında da lider olmamız gerekiyor. Sonuçta önemli olan bu." dedi.

Son olarak Paul Ricard sorulduğunda, "Paul Ricard hızlı bir pist. Turun son kısmında birkaç hızlı viraj var ve ayrıca lastik aşınmasına karşı da dikkatli olmak gerekiyor. Burada çok fazla kaçış alanı var ve bu, bazen garip olabiliyor çünkü çok fazla alan var ki bu da önceki iki cadde pistinden tamamen farklı olan bir şey. Oraya geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum ve umarım podyumun en üst basamağına çıkabilirim." cevabını verdi.

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