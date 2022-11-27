Verstappen: "Fransa GP'den sonra 'şampiyonluk bizim' diye düşündüm"

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Max Verstappen'in arka arkaya ikinci şampiyonluğunu kazandığı ve Red Bull'un takımlar şampiyonluğuna ulaştığı 2022 sezonu, F1 tarihine mükemmele yakın bir sezon olarak geçecek.

Şu anda yüzde olarak bakıldığında en baskı sezon 1988 yılındaki 16 yarışın 15'ini kazanan ve yaklaşık %93'lük bir ortalama yakalayan McLaren'a ait.

Yine de Verstappen, bir sezonda en çok yarış kazanan sürücü olmayı başardı ve birden fazla rekorun yeni sahibi oldu.

Viaplay'e bir röportaj veren iki kez dünya şampiyonu, yılı değerlendirdi ve şampiyonluğu kazanacağına ne zaman inandığını açıkladı.

Verstappen, "Sezonun bu kadar başarılı geçmesini ben de beklemiyordum, özellikle de sezon başında böyle olacağını düşünmemiştim."

"Tüm Red Bull gerçekten çok mutlu. Bildiğim kadarıyla bir sezonda 15 galibiyet almak çok sık yaşanan bir şey değil. 2022'ye kadar sadece 20 galibiyetim vardı şimdi bir sezonda 15 tane kazandım, bu inanılmaz."

"Fransa Grand Prix'sini kazandığımda 'Artık şampiyonluk bizim' diye düşündüm. Eğer çok fazla şanssızlık yaşamazsak, her şey yolunda gitmeliydi."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"O noktada zaten büyük bir avantajımız vardı, bu yüzden artık bunu kaybetmeyeceğimizi düşündüm. Aslında Fransa'daki yarıştan bu yana daha da iyiye gittik. dedi.

Verstappen artık farklı dönemlerden yedi pilotun yer aldığı, çifte dünya şampiyonlarını listesine girmiş durumda. Bu listede Max'in yanı sıra Alberto Ascari, Jim Clark, Graham Hill, Emerson Fittipaldi, Mika Hakkinen ve Fernando Alonso var.

Verstappen, "Böyle olacağı kimin aklına gelirdi ki? Motor sporlarına başladığımda böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Fakat umarım orada kalıcı olmam!" dedi.