Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / F1 pilotları, yağmur sebebiyle geciken yarışlar için “bilgi turları” fikrini tartışıyor Sonraki / Son değişiklikler, Aston Martin'in yükselişinde nasıl yardımcı oldu?
Formula 1 Haberler

Verstappen, Fransa GP'den sonra şampiyon olabileceğini düşünmeye başlamış

Max Verstappen, Fransa GP'de Ferrari pilotu Charles Leclerc karşısında büyük puanlar kazanmasının ardından 2022 şampiyonu olabileceğini düşünmeye başladığını kabul etti.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
Verstappen, Fransa GP'den sonra şampiyon olabileceğini düşünmeye başlamış
Haberi dinle

Verstappen, son yarış Japonya'da kazanmasının ardından sezonun bitmesine daha dört yarış varken ikinci Formula 1 şampiyonluğun kazandı.

Şu ana kadar gerçekleştirilen 18 yarışta 12 yarış zaferi elde eden Verstappen, özellikle yaz döneminde aldığı puanlar ve rakiplerinin yaşadığı sorunlar sayesinde bir anda şampiyonada büyük fark açmıştı.

Leclerc, İspanya ve Azerbaycan'da lider giderken araçtaki sorunlar nedeniyle yarışa veda ederken, Fransa GP'de de liderken kaza yaparak yarış dışı kalmıştı. 

Leclerc'in o kazasının ardından Verstappen kazanmış ve Fransa'dan sonra puan farkını 63'e çıkarmıştı.

Suzuka'da şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından konuşan Verstappen, sezon içerisinde şampiyon olabileceğini düşündüğü bazı anlar olduğunu kabul etti.

Verstappen, "Bu sene şampiyon olabileceğimi ilk düşündüğüm zaman Paul Ricard'dan sonraydı. Orada fark oldukça fazla arttı."

"Oldukça rekabetçi bir araca sahiptik, çok yakın olacağını biliyorduk ancak o andan sonra bunun, pes bırakamayacağımız kadar büyük bir fark olduğunu düşündük." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, lifts his trophy

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, lifts his trophy

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Fransa GP'yle birlikte Verstappen, 5 galibiyetlik bir seri yaptı ve aynı dönemde Red Bull, performans olarak Ferrari'nin önüne geçti.

O dönemde Verstappen'in gerilerden başlayıp kazanmayı başardığı Macaristan ve Belçika GP gibi yarışlar da oldu.

Verstappen, özellikle Belçika GP zaferinin şampiyonluk mücadelesinin önemli anlarından birisi olduğunu söyledi.

Verstappen, "Spa hafta sonunun öne çıktığını söylemem lazım çünkü orada tam manasıyla üstündük."

"Bu tür hafta sonları çok nadiren olur. Özellikle o akşam eve döndüğümde, hafta sonu olanları düşünmeye başladım."

"Geri dönüp baktığımda, oldukça çılgın, oldukça özel bir hafta sonu olduğunu fark ettim." dedi.

 
paylaşım
yorumlar
F1 pilotları, yağmur sebebiyle geciken yarışlar için “bilgi turları” fikrini tartışıyor
Önceki haber

F1 pilotları, yağmur sebebiyle geciken yarışlar için “bilgi turları” fikrini tartışıyor
Sonraki haber

Son değişiklikler, Aston Martin'in yükselişinde nasıl yardımcı oldu?

Son değişiklikler, Aston Martin'in yükselişinde nasıl yardımcı oldu?
Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Seidl, Alpine'i yenmelerinin kolay olmayacağını düşünüyor
Formula 1

Seidl, Alpine'i yenmelerinin kolay olmayacağını düşünüyor

Ricciardo, yağmurlu yarışların startları konusunda esneklik istiyor Japonya GP
Formula 1

Ricciardo, yağmurlu yarışların startları konusunda esneklik istiyor

Mercedes: "Sezon ortasındaki sorunlar, 2022 F1 aracında daha derin sorunlar olduğunu gösterdi"
Formula 1

Mercedes: "Sezon ortasındaki sorunlar, 2022 F1 aracında daha derin sorunlar olduğunu gösterdi"

Max Verstappen Daha fazlası
Max Verstappen
Verstappen: "Çoğu insan Honda'yla çalıştığımız için deli olduğumuzu söyledi"
Formula 1

Verstappen: "Çoğu insan Honda'yla çalıştığımız için deli olduğumuzu söyledi"

Ralf: "Verstappen tüm rekorları kırabilecek yetenekte" Japonya GP
Formula 1

Ralf: "Verstappen tüm rekorları kırabilecek yetenekte"

Brundle: "Verstappen, 2022'nin en iyisiydi" Japonya GP
Formula 1

Brundle: "Verstappen, 2022'nin en iyisiydi"

Son Haberler

Moto3 Avustralya: Sasaki pole pozisyonunda, Deniz 8.
Moto3 Moto3

Moto3 Avustralya: Sasaki pole pozisyonunda, Deniz 8.

2022 Moto3 şampiyonasında sezonun sondan 3. yarışı olan Avustralya öncesinde pole pozisyonu tur rekoruyla Ayumu Sasaki'nin oldu.

Verstappen: "Çoğu insan Honda'yla çalıştığımız için deli olduğumuzu söyledi"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Çoğu insan Honda'yla çalıştığımız için deli olduğumuzu söyledi"

Max Verstappen, Red Bull'un Honda ile ortaklık kararını sorgulayan kişilere "Bakın şimdi neredeyiz!" dedi.

Avustralya MotoGP: Martin rekor tur zamanıyla pole pozisyonunda, Marquez 2.
MotoGP MotoGP

Avustralya MotoGP: Martin rekor tur zamanıyla pole pozisyonunda, Marquez 2.

Pramac Ducati'den Jorge Martin, Phillip Island pistinin tur rekorunu kırarak Marc Marquez'in önünde pole pozisyonunu kazanırken şampiyonluk mücadelesi veren isimler arasında en yukarıda yer alan isim 3. sıradaki Francesco Bagnaia oldu.

Binotto: "Bütçe sınırını aşan takımın gelişim hakkı engellenmeli"
Formula 1 Formula 1

Binotto: "Bütçe sınırını aşan takımın gelişim hakkı engellenmeli"

Ferrari Takım Patronu Mattia Binotto, 2021'de bütçe sınırını aştığı belirlenen takımın kazandığı şampiyonluğun geri alınamayacağını, bu yüzden ceza olarak araç geliştirmesinin engellenmesi gerektiğini söyledi.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.