Verstappen, Fransa GP'den sonra şampiyon olabileceğini düşünmeye başlamış

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Verstappen, son yarış Japonya'da kazanmasının ardından sezonun bitmesine daha dört yarış varken ikinci Formula 1 şampiyonluğun kazandı.

Şu ana kadar gerçekleştirilen 18 yarışta 12 yarış zaferi elde eden Verstappen, özellikle yaz döneminde aldığı puanlar ve rakiplerinin yaşadığı sorunlar sayesinde bir anda şampiyonada büyük fark açmıştı.

Leclerc, İspanya ve Azerbaycan'da lider giderken araçtaki sorunlar nedeniyle yarışa veda ederken, Fransa GP'de de liderken kaza yaparak yarış dışı kalmıştı.

Leclerc'in o kazasının ardından Verstappen kazanmış ve Fransa'dan sonra puan farkını 63'e çıkarmıştı.

Suzuka'da şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından konuşan Verstappen, sezon içerisinde şampiyon olabileceğini düşündüğü bazı anlar olduğunu kabul etti.

Verstappen, "Bu sene şampiyon olabileceğimi ilk düşündüğüm zaman Paul Ricard'dan sonraydı. Orada fark oldukça fazla arttı."

"Oldukça rekabetçi bir araca sahiptik, çok yakın olacağını biliyorduk ancak o andan sonra bunun, pes bırakamayacağımız kadar büyük bir fark olduğunu düşündük." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, lifts his trophy Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Fransa GP'yle birlikte Verstappen, 5 galibiyetlik bir seri yaptı ve aynı dönemde Red Bull, performans olarak Ferrari'nin önüne geçti.

O dönemde Verstappen'in gerilerden başlayıp kazanmayı başardığı Macaristan ve Belçika GP gibi yarışlar da oldu.

Verstappen, özellikle Belçika GP zaferinin şampiyonluk mücadelesinin önemli anlarından birisi olduğunu söyledi.

Verstappen, "Spa hafta sonunun öne çıktığını söylemem lazım çünkü orada tam manasıyla üstündük."

"Bu tür hafta sonları çok nadiren olur. Özellikle o akşam eve döndüğümde, hafta sonu olanları düşünmeye başladım."

"Geri dönüp baktığımda, oldukça çılgın, oldukça özel bir hafta sonu olduğunu fark ettim." dedi.